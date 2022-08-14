«الشارقة للتدريب» يمكّن 60 طالباً من المهارات الإعلامية
«الشارقة للتدريب» يمكّن 60 طالباً من المهارات الإعلامية
14 أغسطس 2022 17:30
احتفل مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بحضور محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، باختتام الدورة السادسة من برنامج «إعلامي المستقبل» لعام 2022، التي انعقدت في الفترة من 18 يوليو حتى 8 أغسطس.
ودرِّب خلالها في مقر المركز 60 متدرباً من الناشئة على مهارات إعلامية في مجالات مختلفة.واستفاد من التدريب طلاب من فئة الناشئة في قناة الشرقية من كلباء وفي قناة الوسطى من الذيد، بهدف تمكين الطلاب في المنطقة الشرقية من اكتساب مهارات إعلامية على يد إعلاميين وخبراء والاستفادة من استوديوهات القناتين في التدريب العملي.
واستكشف المدربون المواهب الإعلامية لدى الناشئين المتدربين الذين تراوحت أعمارهم بين 10 أعوام و16 عاماً، التحقوا بورش عمل في الأقسام والتخصصات التي تناسب مواهبهم.
وإلى جانب اليوم التعريفي الذي اصطحب المتدربين في رحلة داخل مباني وأقسام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، اشتمل جدول الورش والحلقات الأسبوعية لبرنامج «إعلامي المستقبل» لهذا العام على تخصصات أساسية في مجالات الإعلام التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني.
وركزت الورش التدريبية على مهارات وأساسيات فن التصوير، سواء داخل الاستوديو أو أثناء التغطيات الميدانية الخارجية، وفن المونتاج وأهميته في الخروج بمادة إعلامية بصرية تخدم الجمهور وتنقل رسالة إعلامية هادفة تمتاز بالوضوح والإحاطة المهنية بالأحداث والمناسبات.
وشملت ورش العمل تدريب الناشئين على مهارات العمل الإذاعي والإخراج التلفزيوني، إضافة إلى عدد من التطبيقات العملية في الاستوديوهات، وورش عمل في مجال الأمن والسلامة الإلكترونية.