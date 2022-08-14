سناب شات يطلق خاصية "فاميلي سنتر" لتعزيز حماية الأطفال
سناب شات يطلق خاصية "فاميلي سنتر" لتعزيز حماية الأطفال
14 أغسطس 2022 12:40
طورت شركة تطبيق المحادثة سناب شات أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة أوسع لكيفية استخدام أطفالهم الصغار للتطبيق دون انتهاك خصوصية الأطفال. تسمى الخاصية الجديدة "فاميلي سنتر" وستتيح للآباء رؤية قائمة أصدقاء أطفالهم ومن يتواصلون معهم، لكنها لن تعرض محتوى المحادثات بين الأطفال وأصدقائهم. في الوقت نفسه يحتاج تفعيل هذه الخاصية إلى وجود الآباء على قائمة أصدقاء أطفالهم على التطبيق، حتى يمكنهم التواصل وإنشاء "فاميلي سنتر"، والتي سيتمكن من خلالها الآباء من الإبلاغ بطريقة سرية عن أي حسابات تتواصل مع اطفالهم وتثير قلقهم. وقالت الشركة في بيان عبر الإنترنت إن خاصية "فاميلي سنتر مصممة لكي تعكس طريقة تفاعل الآباء مع أطفالهم في الحياة الفعلية". وأضافت الشركة أنها لكي تطور هذا التطبيق تعاونت مع العديد من الأسر لكي يفهموا احتياجات كل من الآباء والأطفال، ومعرفة رؤية كل شخص للفارق بين الرقابة الآبوية وحماية الخصوصية للأطفال. كما تواصل المطورون مع خبراء أمن البيانات والإنترنت والسلامة للاستفادة من أرائهم بهدف تطوير مجموعة من الأدوات التي تعكس ديناميكيات العلاقات الفعلية بين الأباء والأبناء وتعزيز الثقة بين الجانبين.