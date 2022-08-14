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بالصور.. «مدهش» يحتفي بالزوار بـ 10 منح دراسية

بالصور.. «مدهش» يحتفي بالزوار بـ 10 منح دراسية
14 أغسطس 2022 12:13

دبي (الاتحاد)
تستمر «مفاجآت صيف دبي» في تقديم فعاليات وعروض ترويجية مميزة وأجواء احتفالية لا تنسى للسكان والزوار في أنحاء المدينة. وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، تقدم الدورة الـ 25 لـ «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عرض «مدهش للمنح الدراسية»، والذي يتيح في الفترة من 8 أغسطس حتى 4 سبتمبر لكل من ينفق 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق التابعة لشركة نخيل مثل ابن بطوطة مول وسيركل مول، فرص الفوز بمنح دراسية لـ 10 طلاب من مختلف الأعمار بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز.
ويمثل عرض مدهش للمنح الدراسية، إحدى فعاليات العودة إلى المدارس خلال «مفاجآت صيف دبي»، فرصة رائعة لطلاب المدارس والجامعات، وكذلك لمن يخطط للالتحاق بمؤسسة أو أكاديمية تعليمية للاستفادة منها.
ويواصل مدهش ودانة الترحيب بالضيوف والعائلات في ابن بطوطة مول وسيركل مول خلال «مفاجآت صيف دبي».
وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022.

 

 

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