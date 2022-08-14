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5 كوارث الأكثر تدميراً خلال قرن

5 كوارث الأكثر تدميراً خلال قرن
14 أغسطس 2022 12:07

ترجمة: عزة يوسف

منذ بداية القرن العشرين وقع العديد من الحوادث الكارثية الطبيعية، بعضها كان الأسوأ على الإطلاق، حيث دمرت أجزاء مختلفة من العالم، وإليكم قائمة لأكثر الكوارث تدميراً منذ عام 1900، وفقاً لموقع Royal Ranking الأميركي.

- فيضانات الصين:
تعرضت الصين لسلسلة من الأحداث الجوية غير المعتادة عام 1931 بدأت بجفاف طويل وشتاء ثلجي وكان ذوبان الجليد في الربيع مصحوباً بأمطار غزيرة ساءت مع تقدم العام، وانتهت بـ 7 أعاصير ضربت البلاد، إلى جانب تفشي الكوليرا والتيفود، وتضرر محاصيل القمح والأرز وأدت إلى وفاة 4 ملايين شخص.

- زلزال هايوان:
عام 1920، ضرب زلزال مقاطعة هايوان نينغشيا بجمهورية الصين، وكان شديد القوة والدمار للمحيط المحلي، لدرجة انهيار كل منزل تقريباً في مدينتي لونغدي وهوينينغ.

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- إعصار بولا في بنغلاديش:
ضرب إعصار بولا بنغلاديش عام 1970، ما تسبب بفيضانات عارمة في المناطق المنخفضة من البلاد، ولا يزال الإعصار المداري يُعتبر أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً يتم تسجيلها على الإطلاق، وأدى في ذلك الوقت إلى مقتل ما لا يقل عن 500 ألف شخص.

- زلزال هايتي:
عام 2010، كانت لزلزال هايتي قوة مدمرة وكذلك الهزات الارتدادية كان بعضها قوياً بما يكفي ليتم تصنيفها على أنها زلازل بحد ذاته، واستمرت لعدة أيام وتسببت بتدمير اقتصاد الدولة الفقير ونتج عنه مقتل 316 ألف شخص.

- تسونامي:
ضرب زلزال المحيط الهندي قبالة الساحل الغربي لشمالي سومطرة عام 2004، حيث ضربت أمواج المد العاتية «تسونامي»، وقتلت نحو 228 ألف شخص في 14 دولة وألحق الدمار في أنحاء الشواطئ المحيطة بالمحيط. واعتُبر واحداً من أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً في التاريخ بسبب الخراب الذي خلفه، ولاسيما في إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند.

زلزال
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إعصار
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