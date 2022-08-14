شعر أنيق بـ«ماسك الجرجير»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يتسبب الصيف وحرارة الجو وارتفاع الرطوبة في معاناة بعض السيدات من تلف الشعر أو احتياجه للمزيد من الوقت لإصلاحه وتصفيفه للحفاظ على مظهر أنيق طوال اليوم.

وتقول خبيرة التجميل جيجي عوض: إن خروج المرأة في النهار وارتباطها بالعمل يجعلها بحاجة إلى مظهر ثابت حتى تشعر بالثقة في النفس.

وتنصح بتسريحات بسيطة بـ«نصف رفعة» تناسب الإطلالة النهارية أثناء العمل، وتتميز بجاذبيتها وإظهارها لملامح الوجه.

وهذه التسريحة يمكن اعتمادها بأكثر من طريقة وتعد من الأكثر رواجاً بين السيدات، فهي مشدودة من الأمام من خلال تقسيم الشعر إلى جزأين، وربط الجزء العلوي على شكل ذيل حصان مع سحب الشعر بشكل مشدود من الأمام، بعدها يتم استخدام مصفف لتمويج الشعر المنسدل والحصول على مظهر مميز.

وتتحدث جيجي عن تسريحة «نصف رفعة» الملفوفة لإطلالة راقية، وتُعتبر من الصيحات الجمالية البارزة لهذا الموسم، من خلال رفع الشعر على شكل ذيل حصان مع الخصل الناعمة ثم لف بعضها على ربطة الشعر بطريقة مشدودة.

وتوضح أن الطريقة الثالثة لهذه التسريحة رفع الشعر بشكل منخفض إلى الخلف مع الخصل الناعمة والمشدودة بأسلوب ناعم، وهي مناسبة لمختلف الإطلالات، ويمكن اعتمادها مع إسدال الغرة على الجبين.

وتقول الدكتورة رشا شلباية مدربة علوم الشعر إنه مع دخول فصل الصيف، يتأثر الشعر بدرجة الحرارة العالية والرطوبة، وقد يحدث مشاكل لمظهره وصحته، لذلك يجب الاهتمام به وترطيبه.

ومع ارتفاع تكلفة مستحضرات العناية بالشعر والبشرة تقدم شلباية بعض النصائح لتحضير ماسكات بالمنزل تركز على ترطيب الشعر وتغذيته بمواد طبيعية تكاد تكون متوفرة في كل بيت، تساعد على تغذية الشعر وحماية لمعانه والحفاظ عليه من التقصف.

وتذكر أن أفضل وسيلة هي ماسك الجرجير ونتيجته هائلة على الشعر، وذلك عن طريق خلط أوراق الجرجير بزيت مناسب سواء زيت الزيتون أو جوز الهند أو اللوز الحلو، حتى يصبح الخليط في شكل كريمي وليس سائلاً، ويوضع على الشعر لمدة نصف ساعة وتتكرر العملية كل أسبوع.

وتشير إلى أن الجرجير يقوم بتغذية فروة الرأس كونه غنياً بالمعادن التي تؤثر على صحة الشعر مثل الزنك والحديد والنحاس والسيلينيوم والسيليكون والماغنيسيوم والكالسيوم، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات، ما يجعله مفيداً لفروة الرأس، ويمنع تساقط الشعر ويعيد نموه.