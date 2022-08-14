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رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بنيويورك

صورة تعبيرية
14 أغسطس 2022 08:39

عثر على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك، في مؤشر آخر على أن المرض الذي لم يرصد في الولايات المتحدة خلال عقد من الزمان ينتشر ببطء بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح، وفق ما قاله مسؤولو الصحة الأميركيون، وفقاً لعكاظ.

ويشير وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي للمدينة على الأرجح إلى انتشار الفيروس بشكل محلي، حسبما قالت هيئات الصحة في المدينة والولاية.

وقالت مفوضة الصحة في الولاية الدكتورة ماري تي. باسيت إن رصد الفيروس في عينات الصرف الصحي في مدينة نيويورك مقلق لكنه ليس مفاجئا.

وأوضح مفوض الصحة في مدينة نيويورك الدكتور أشوفين فاسان، أن «الخطورة على سكان نيويورك حقيقية لكن الدفاع بسيط جدا- احصلوا على اللقاح المضاد لشلل الأطفال».

وتابع: «مع انتشار شلل الأطفال في تجمعاتنا هناك، لا يوجد ببساطة ما هو أكثر ضرورة من تطعيم أطفالنا لحمايتهم من هذا الفيروس، وإن لم تكونوا قد حصلتم على اللقاح أو حصلتم عليه غير كامل كبالغين، فمن فضلكم اختاروا الآن الحصول عليه. شلل الأطفال يمكن الوقاية منه تماما وعودته للظهور يجب أن يكون جرس إنذار لنا جميعا».

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