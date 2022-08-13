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دنيا

شلل الأطفال يثير القلق في الولايات المتحدة

رضيع يتلقى لقاحا ضد شلل الأطفال
14 أغسطس 2022 00:45

ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن التأخير في تطعيم الأطفال خلال جائحة كوفيد-19 والمشاعر المناهضة للتطعيم بشكل عام قد تؤدي إلى تأجيج أخطر تهديد لشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ سنوات، مما يثير المخاوف من نيويورك إلى كاليفورنيا.
في الأسابيع القليلة الماضية، حدد مسؤولو الصحة في ولاية نيويورك أول شخص منذ ما يقرب من عقد من الزمان في الولايات المتحدة تشخص إصابته بشلل الأطفال.
وعانى الشخص من الشلل. منذ ذلك الحين، اكتشف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي ليس فقط في مقاطعتين في المنطقة التي يعيش فيها المريض، ولكن أيضا، في مدينة نيويورك، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الفيروس قد ينتشر في جميع أنحاء العالم. وظهر الفيروس في مياه الصرف الصحي في العاصمة البريطاية لندن في يونيو.
والآن، يعرب خبراء الصحة والمسؤولون في كاليفورنيا عن قلقهم.
تخشى هيئة الصحة في ولاية نيويورك من انتشار مرض شلل الأطفال ثانية فيها والذي يعتبر قد قضي عليه تماما في الولايات المتحدة.
وحث رئيس إدارة الصحة أشوين فاسان سكان نيويورك على التطعيم قائلا "الخطر على سكان نيويورك حقيقي، لكن الحماية بسيطة للغاية، احصل على لقاح ضد شلل الأطفال".

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المصدر: د ب أ
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