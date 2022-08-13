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ريم المزروعي.. جدارياتها تنبض بالحياة

ترسم الفنون على الجدران وتحوِّلها إلى لوحة أخاذة (من المصدر)
14 أغسطس 2022 01:05

هناء الحمادي (أبوظبي)

فن بصري يمتع النظر سلكته ريم المزروعي لتقدم من خلاله فكرة أو عبارة ملهِمة أو أبياتاً شعرية، تخطها بأناملها كوسيلة لبث الفنون على الجدران وتحولها إلى لوحات ممزوجة برسائل واضحة، تجذب من خلالها المشاهدين إلى جداريات فنية تشكّلت بخطوط مميزة وألوان لافتة. وهي تطمح بأن تترك جدارياتها بصمة تصل إلى الجميع. 

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لغة بصرية  
ريم المزروعي فنانة تشكيلة خريجة جامعة زايد، تذكر أنها مارست التصميم عام 2018، حيث شاركت في عدة معارض  فنية ورسمت جداريات تمنحها حرية التعبير عن نفسها، وهذا ما لم تشعر به على قطع الورق. 
وتقول: الفن الجداري أول لغة بصرية عرفها الإنسان قبل الكتابة، ووجد فيها الملاذ للتعبير عن مكنونات النفس وما يجول في الخاطر، ووثق برسوماته الصامتة والمبسطة معتقداته وطقوسه ونشاطاته.
تفرد وجمال
تعتبر ريم أن أعمالها تشهد بالتفرد والجمال، حيث نفذت جدارية معاصرة في حي الفهيدي التاريخي بدبي بالتعاون مع فنانتين احتفاءً باللحظة التاريخية لإطلاق مهمة «مسبار الأمل» إلى المريخ. وجسدت المسبار في فتاة إماراتية تحلِّق إلى الفضاء مرتدية مجوهراتها للاحتفال بهذه المناسبة المهمة، فاتحةً ذراعيها للحرية، جذورها على الأرض وقريبة من القمر. وقصدت بشعرها الطويل حالة انعدام الجاذبية، وملامح من التقاليد الإماراتية المتجذرة وصولاً إلى المريخ، ما يشكِّل علامةً فارقة في تاريخ الدولة والدول العربية.  وذكرت أنها أنجزت جدارية في هيئة البيئة بأبوظبي مضمونها قصص خيالية مستوحاة من الخراريف الإماراتية والفن الإسلامي القديم. ومن أبرز أعمالها  جدارية «محطات براكة»، بطول 12 متراً تتحدث عن أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة وتأثير البيئة الآمنة على الجميع. وجاءت الجدارية كرسالة مهمة لأفراد المجتمع حول كيفية الحفاظ على بيئة نظيفة. 

مقتطفات
يجول في تفكير ريم إلهام لرسم لوحات جدارية تنبض بالحياة، تعرضها على صفحتها على «إنستجرام»، حيث يطلع المشاهدون على مقتطفات من أعمالها

 

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