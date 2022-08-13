الأحد 14 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«باب المرسى» تحفة الصويرة

«باب المرسى» تحفة الصويرة
14 أغسطس 2022 01:05

محمد نجيم (الرباط)

بتاريخها العريق تحتل مدينة الصويرة أو «موغادور» كما كان يُطلق عليها قبل قرون، مكانة مهمة في الخريطة السياحية والعمرانية. تقع على بعد 450 كيلومتراً جنوبي الرباط، وتشتهر بمعالمها وحصونها الدفاعية وأشهرها «باب المرسى»، الذي يقف شامخاً، وهو من المآثر التي شيدها السلطان محمد بن عبد الله العلوي عام 1770، من تصميم المهندس الفرنسي تييودور كورنو.

أخبار ذات صلة
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد

كتابات المؤرخين
لا يمكن لزائر مدينة الصويرة إلا أن يقف منبهراً أمام تلك المعلمة التي وُصفت بالتحفة الهندسية، وقد ذُكر «باب المرسى» في عدد من كتابات المؤرخين، منهم الرحالة البريطاني لوكلير جون بعد رحلة قام بها إلى الصويرة عام 1880، بقوله: عندما رسونا أمام باب من نوع «الدوريك» أُصبنا بالاندهاش. صُنف «باب المرسى» منذ عام 1924 كنصب تاريخي وطني يجب حمايته وعدم المساس بطابعه الأصلي، وهو يتكوّن من عمودين حجريين متوازيين يصل ارتفاعهما إلى 8 أمتار، تفصل بينهما مسافة 10 أمتار ويعلوه سقف مُحدب على شكل مثلث، ويُعتبر صانع شهرة الصويرة في صد الهجمات البحرية الأوروبية عن المدينة.

معلَم أثري
يقول المرشد السياحي مصطفى أمانوزي إن «باب المرسى» من أشهر المواقع التي يقصدها السياح لأنه مذكور كمَعلم أثري في أشهر الكتب وأدبيات السياحة والهندسة المعمارية. وقد صوِّرت في جنباته أفلام كثيرة من كلاسيكيات السينما العالمية منذ بداية القرن الماضي، ويسعد الزوار بالوقوف أمامه والتقاط الصور التي تعكس إعجابهم الشديد بهذا الأثر الشامخ.
ويذكر الباحث في التاريخ مصطفى آيت الباقي أن «باب المرسى» معلمة تاريخية ذُكرت في كتب الرحالة، وقد وصفها بونو فرنان من أهم الإنجازات الدفاعية للسلطان محمد بن عبد الله (1757- 1790)، تتميز بجمالية فريدة تظهر في تتويج ميناء المدينة بمدخل رئيس، وتجعل منه باباً ينفرد بخصوصية تختلف عن أبواب مدن المغرب الأخرى. كما أن ثقافة تشييد الأبواب معروفة منذ قرون في الهندسة المعمارية التي تميز المغرب وتُظهر أصالته ورونقه. 

 

آخر الأخبار
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
عربي ودولي
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
اليوم 10:53
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 10:48
هل سيصبح اليوم أقل من 24 ساعة؟!
دنيا
هل سيصبح اليوم أقل من 24 ساعة؟!
اليوم 10:29
تنبيه من شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 10:23
كيف تتخلص من الكآبة؟.. 6 طرق ستجعلك سعيداً ومرتاحاً
دنيا
كيف تتخلص من الكآبة؟.. 6 طرق ستجعلك سعيداً ومرتاحاً
اليوم 09:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©