«باب المرسى» تحفة الصويرة

محمد نجيم (الرباط)

بتاريخها العريق تحتل مدينة الصويرة أو «موغادور» كما كان يُطلق عليها قبل قرون، مكانة مهمة في الخريطة السياحية والعمرانية. تقع على بعد 450 كيلومتراً جنوبي الرباط، وتشتهر بمعالمها وحصونها الدفاعية وأشهرها «باب المرسى»، الذي يقف شامخاً، وهو من المآثر التي شيدها السلطان محمد بن عبد الله العلوي عام 1770، من تصميم المهندس الفرنسي تييودور كورنو.

كتابات المؤرخين

لا يمكن لزائر مدينة الصويرة إلا أن يقف منبهراً أمام تلك المعلمة التي وُصفت بالتحفة الهندسية، وقد ذُكر «باب المرسى» في عدد من كتابات المؤرخين، منهم الرحالة البريطاني لوكلير جون بعد رحلة قام بها إلى الصويرة عام 1880، بقوله: عندما رسونا أمام باب من نوع «الدوريك» أُصبنا بالاندهاش. صُنف «باب المرسى» منذ عام 1924 كنصب تاريخي وطني يجب حمايته وعدم المساس بطابعه الأصلي، وهو يتكوّن من عمودين حجريين متوازيين يصل ارتفاعهما إلى 8 أمتار، تفصل بينهما مسافة 10 أمتار ويعلوه سقف مُحدب على شكل مثلث، ويُعتبر صانع شهرة الصويرة في صد الهجمات البحرية الأوروبية عن المدينة.

معلَم أثري

يقول المرشد السياحي مصطفى أمانوزي إن «باب المرسى» من أشهر المواقع التي يقصدها السياح لأنه مذكور كمَعلم أثري في أشهر الكتب وأدبيات السياحة والهندسة المعمارية. وقد صوِّرت في جنباته أفلام كثيرة من كلاسيكيات السينما العالمية منذ بداية القرن الماضي، ويسعد الزوار بالوقوف أمامه والتقاط الصور التي تعكس إعجابهم الشديد بهذا الأثر الشامخ.

ويذكر الباحث في التاريخ مصطفى آيت الباقي أن «باب المرسى» معلمة تاريخية ذُكرت في كتب الرحالة، وقد وصفها بونو فرنان من أهم الإنجازات الدفاعية للسلطان محمد بن عبد الله (1757- 1790)، تتميز بجمالية فريدة تظهر في تتويج ميناء المدينة بمدخل رئيس، وتجعل منه باباً ينفرد بخصوصية تختلف عن أبواب مدن المغرب الأخرى. كما أن ثقافة تشييد الأبواب معروفة منذ قرون في الهندسة المعمارية التي تميز المغرب وتُظهر أصالته ورونقه.