«المداح» يعود بجزء ثالث

سعيد ياسين (القاهرة)

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «المداح» عن تقديم جزء ثالث ليعرض خلال شهر رمضان المقبل، بعد النجاح النقدي والجماهيري الكبير الذي حققه الجزأين الأول والثاني. المسلسل بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، وهبة مجدي، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. دارت أحداث الجزء الأول حول شاب محبوب يدعى صابر المداح، وفي الجزء الثاني تراوده سلسلة أحلام غريبة، حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، ما جعله يخوض صراعاً كبيراً مع الجن. ومن المقرر أن يستمر الصراع في الجزء الجديد الذي سيتم تصويره قريباً حتى يلحق بالعرض الرمضاني المقبل.

واستقر هلال على سيناريو فيلم تأليف كريم فهمي يجمع فيه بين التمثيل والغناء، يعود من خلاله إلى السينما بعد 5 سنوات منذ فيلم «شنطة حمزة» مع يسرا اللوزي وأحمد فتحي عام 2017.