الأحد 14 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«القهوة» سماد طبيعي

«القهوة» سماد طبيعي
14 أغسطس 2022 01:05

ماموراس (ألبانيا) (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
لا تشرب القهوة قبل التسوق!
المشروب «المغمور».. كيف أصبحت القهوة سلعة ضرورية؟!

بهدف الحد من النفقات، لجأ المزارع الألباني كاكالي البالغ 38 عاماً إلى الطرق التقليدية لتسميد أرضه، مستخدماً تفل القهوة كسماد طبيعي وهو متوافر بكثرة في ألبانيا، حيث تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة فيما تنتشر المقاهي في كل أنحاء البلاد. يقول كاكالي إنه يجمع يومياً ما يصل إلى 40 كيلوغراماً من القهوة المطحونة ويتم تحويلها إلى سماد. لكن عملية التحويل تستغرق وقتاً طويلاً، إذ عليه أولاً جمع بقايا القهوة قبل خلطها بأعشاب ثم الانتظار ثلاثة أشهر ليصبح الخليط جاهزاً للاستخدام. ويضيف: المنتج النهائي «غني بالنيتروجين والمغنيزيوم والبوتاسيوم، وهو بديل جيد للأسمدة الكيميائية» و«يطرد الحشرات».

القهوة
آخر الأخبار
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
عربي ودولي
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
اليوم 10:53
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 10:48
هل سيصبح اليوم أقل من 24 ساعة؟!
دنيا
هل سيصبح اليوم أقل من 24 ساعة؟!
اليوم 10:29
تنبيه من شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 10:23
كيف تتخلص من الكآبة؟.. 6 طرق ستجعلك سعيداً ومرتاحاً
دنيا
كيف تتخلص من الكآبة؟.. 6 طرق ستجعلك سعيداً ومرتاحاً
اليوم 09:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©