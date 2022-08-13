«القهوة» سماد طبيعي

ماموراس (ألبانيا) (أ ف ب)

بهدف الحد من النفقات، لجأ المزارع الألباني كاكالي البالغ 38 عاماً إلى الطرق التقليدية لتسميد أرضه، مستخدماً تفل القهوة كسماد طبيعي وهو متوافر بكثرة في ألبانيا، حيث تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة فيما تنتشر المقاهي في كل أنحاء البلاد. يقول كاكالي إنه يجمع يومياً ما يصل إلى 40 كيلوغراماً من القهوة المطحونة ويتم تحويلها إلى سماد. لكن عملية التحويل تستغرق وقتاً طويلاً، إذ عليه أولاً جمع بقايا القهوة قبل خلطها بأعشاب ثم الانتظار ثلاثة أشهر ليصبح الخليط جاهزاً للاستخدام. ويضيف: المنتج النهائي «غني بالنيتروجين والمغنيزيوم والبوتاسيوم، وهو بديل جيد للأسمدة الكيميائية» و«يطرد الحشرات».