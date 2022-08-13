دعوى قضائية استمرت 22 عاماً والسبب 25 سنتاً

نيودلهي (أ ف ب)

فاز محام هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاماً، أقامها على شركة السكك الحديد التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية. واشترى تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من ولاية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها. لكنّ موظف التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية. وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى قضائية في ماثورا والتي توصلت إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد بتعويض المحامي بـ 15 ألف روبية.