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تعليق دخول السياح إلى «ماتشو بيتشو»

تعليق دخول السياح إلى «ماتشو بيتشو»
14 أغسطس 2022 01:05

أغواس كالينتيس (البيرو) (أ ف ب)  

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أثار تعليق بيع تذاكر الدخول إلى القلعة الشهيرة التي تستقبل نحو 4000 شخص يومياً والتي تعود إلى زمن حضارة الإنكا في ماتشو بيتشو جنوب شرق البيرو، غضب التجار واحتجاجات السياح. حيث اندلعت احتجاجات في المنطقة المحيطة بالقلعة، وأعرب تجار في المنطقة عن استيائهم مما حصل، فيما أعاق العشرات منهم خط السكة الحديد لمنع حركة القطارات، وطالبوا وزارة الثقافة باستئناف بيع التذاكر لإنعاش الاقتصاد المحلي. إلا أن السلطات لم تقدم أي تفسير في شأن قرار تعليق بيع التذاكر،  ونتيجة الاحتجاجات، أعلنت وزارة الثقافة قرارها باستئناف بيع التذاكر ضمن القدرة الاستيعابية المُحددة للقلعة بهدف حماية التراث الأثري.

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