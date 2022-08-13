رزان مغربي في «الضاحك الباكي»

محمد قناوي (القاهرة)

تجسد الفنانة رزان مغربي شخصية بديعة مصابني في مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يتناول قصة حياة الراحل نجيب الريحاني.

وبديعة مصابني عاشت لفترة في مصر وتزوجت الريحاني، وأسست فرقة خاصة للرقص والتمثيل المسرحي باسمها، تخرج فيها معظم الفنانين في ذلك الوقت.العمل بطولة عمرو عبدالجليل، ويشارك فيه فردوس عبدالحميد، مصطفى شوقي، تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل.

وأكدت مغربي لـ«الاتحاد» أن المسلسل لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكنه يجسد الأحداث في مصر خلال الفترة الزمنية من 1910 وحتى 1949، حيث يتضمن ثورة 1919 وفترة سيد درويش والحربين العالمية الأولى والثانية من خلال شخصية الريحاني وشخصيات أخرى.

وقالت رزان إنها بدأت تصوير مشاهدها خلال الفترة الماضية في ديكور تاريخي تم إعداده خصيصاً للعمل لكي يتناسب مع الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

وأشارت إلى أنها تنتظر عرض المسلسل المصري «وعد إبليس» الذي تشارك في بطولته، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية. يتألف من 6 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، إخراج كولين تيج.

وتستعد مغربي إلى طرح أغنية شبابية باللهجة المصرية، تعود بها إلى الغناء بعد غياب طويل، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب إخراج زياد خوري.