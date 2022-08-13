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باقات حصرية خلال «مفاجآت صيف دبي»

باقات حصرية خلال «مفاجآت صيف دبي»
13 أغسطس 2022 15:32

دبي (الاتحاد) 

تتضمن فعاليات الدورة الـ 25 من «مفاجآت صيف دبي» الكثير من العروض والأنشطة الترفيهية والتخفيضات والجوائز القيمة، وذلك حتى 4 سبتمبر 2022. وتقدم دورة هذا العام مجموعة من الباقات وعروض الإقامة في منتجعات وفنادق بدبي بأسعار رائعة بمناسبة اليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، بما فيها جزيرة النخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، والعديد من المناطق المختلفة على مستوى الإمارة. 

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وسواءً كنتم تبحثون عن الرفاهية في أبرز مناطق دبي أو كنتم من محبي الأجواء الشاطئية، فإن هذه العروض الصيفية المذهلة ستوفر لكم أفضل تجارب الفنادق والمنتجعات في دبي، والتي تشمل عروض إقامة فندقية لليالي إضافية لتمنحكم فرصة الاستمتاع بزيارة معالم المدينة المميزة، بالإضافة إلى تناول العشاء في بعض من أفضل المطاعم على مستوى العالم.
وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في أنحاء المدينة في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022.

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