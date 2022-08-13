ما الإطلالة الأنسب للمرأة العاملة؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تذكر خبيرة التجميل هبة مجدي أن اعتماد المرأة على البساطة في إطلالة العمل يجعلها أكثر رضا عن نفسها لأنها تظهر جمالها الطبيعي. وتوضح أن اختيار ماكياج المرأة العاملة يبدأ بالعناية جيداً بالبشرة في الليل، من خلال تنظيفها واستخدام مرطب ووضع قناع كل أسبوع لاستعادة خلايا الجلد والقضاء على الشوائب، ومن المهم اعتماد المكياج السريع الذي يحتاج إلى دقائق معدودة.

وتلفت إلى أن البداية تكون بغسل الوجه بالغسول الخاص أو الماء الفاتر، ثم إخفاء العيوب باستخدام بلسم خاص يعمل كمرطب وواق من الشمس، وكريم أساس يغطي البقع، وبعدها وضع الـ Concealer لإخفاء عيوب البشرة، وينصح باستخدام الأصابع في تطبيقه، ليمتزج جيداً على البشرة ويبدو بمظهر طبيعي. وتنصح مجدي بوضع أحمر خدود بلون طبيعي، وفي حال الرغبة بالمكياج البسيط، يمكن تجاوز هذه الخطوة، والاكتفاء باستخدام بودرة الإضاءة.

ولمنح العينين مظهراً جميلاً من دون تكلف، يمكن وضع الكحل على الجفن السفلي، والكحل السائل على الجفن العلوي، ومن ثم وضع الـ Mascara، ويمكن إضافة ظلال بنية أو رمادية للحصول على مظهر أنيق. وتذكر الخبيرة هبة مجدي أنه يمكن تحديد الشفاه بقلم مناسب، ثم وضع مرطب عليها، ويفضل الاكتفاء بذلك أو استخدام نوع من دون لمعة بدرجات لون الجلد الطبيعي.

وتؤكد أنه على المرأة العاملة مراعاة اختيار الألوان والظلال الملائمة لبيئة العمل، ويمكن اللجوء إلى الدرجات الفاتحة من الوردي والبني، وتجنب الكحل السائل لأنه يتطلب الكثير من الوقت. ومن الضروري استخدام المواد التي تدوم طويلاً وتكون جودتها عالية كي لا تتسبب بالحساسية، وتغطية الهالات السوداء لإضاءة منطقة العينين. وتشير إلى أهمية الحفاظ على ترطيب البشرة، لأن البشرة الجافة تظهر البقع والتلطخات في الوجه، وتؤكد ضرورة الحرص على شرب الماء للحفاظ على صحة البشرة.

