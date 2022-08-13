الأكسسوارات.. مكملات الأناقة

علي عبد الرحمن (القاهرة) تهتم المرأة العاملة بمظهرها، ما يتطلب استخدام أكسسوارات مناسبة لبيئة العمل تبتعد عن البهرجة، حتى تظهر بإطلالة واثقة تجعلها أكثر نشاطاً وإقبالاً على العمل.

وبالرغم من أن اللون الذهبي كان طاغياً على هذا الموسم، استطاعت أكسسوارات الفضة أن تجد مكانها في العروض، وهي ما تمنح المرأة إطلالة صيفية. وأوضحت جيهان هريدي خبيرة تنسيق المظهر أن حبيبات اللؤلؤ البيضاء تسللت إلى الأكسسوارات لتضع لمسة أنثوية على كل قطعة.

وتعود السلاسل المعقودة لتكون إحدى أبرز صيحات الموضة التي تزين الإطلالة، وبالإضافة إلى تصاميم السلاسل المعدنية الثقيلة، قدمت العلامات التجارية سلاسل من الجلد والخشب والحبال.

الحقيبة وألقت هريدي الضوء على أحدث مكملات الأناقة والأكسسوارات التي اعتمدتها بيوت الأزياء العالمية للمرأة العاملة في صيف 2022 وفي مقدمتها حقيبة اليد. وهي من العناصر التي لا تستغني عنها المرأة، ويجب استخدام حقيبة أنيقة مصنوعة من خامة جيدة ولونها مناسب لألوان الملابس، حيث تميزت حقائب الخريف والصيف بالتنوع وظهرت منها صيحات مثل الألوان الصارخة وحقائب الـ baguette التي تثبت حضورها للعام الثاني على التوالي. وذكرت أن حقائب «الدلو» وجدت طريقها إلى المجموعات، بألوان وأحجام وخامات متنوعة تناسب المظهر العصري للشابات.

ولا غنى عن حقائب الكتف متوسطة الحجم التي تناسب كل القامات. ساعة اليد من الأكسسوارات الأساسية للمرأة العاملة ساعة اليد، ويفضل أن يكون لونها مناسباً للملابس، فتكون إضافة جمالية للشكل، وتتألق ابتكارات الساعات العالمية بتصميمات مفعمة بالجاذبية والنعومة واللمسة الراقية لتلائم المرأة في أناقة العمل لتكتمل الإطلالة الرسمية ببريق شاعري من الفخامة والأنوثة.

النظارات تعتبر النظارات الشمسية، من الأكسسوارات التقليدية التي لابد أن تحملها المرأة العاملة مع أجواء الصيف ولا غنى عنها في الصباح، ولا بد من اختيار موديلات بألوان الباستيل الفاتحة والمشرقة بشكل عصري وحيوي، وخاصة الصفراء الفاتحة التي يمكن من خلالها تخطي الكلاسيكية. أما النظارات التي تتميز بإطارها المربع والمزين ببعض الزخرفات وبعدساتها السوداء، فتحمل تصميماً يناسب أكثر الإطلالات الرسمية خلال النهار، وكذلك تصميم الإطار الداكن مع العدسات السوداء يناسب مختلف الأذواق.

