«ساغانو»..غابة موسيقية

أحمد مراد (القاهرة)

هل تصدق أن هناك غابة تعزف ألحاناً رائعة، كلما هبت عليها نسائم الرياح؟ إنها غابة «ساغانو» اليابانية التي تضم مئات الآلاف من أشجار الخيزران شاهقة الارتفاع، وتُعد واحدة من أجمل المواقع الطبيعية في اليابان، وأكثر الأماكن زيارة وتصويراً في هذا البلد. تُعد «ساغانو» واحدة من أجمل وأغرب الغابات في العالم، وتُعرف أيضاً باسم «غابة أراشيياما» نظراً لموقعها الجغرافي في منطقة «أراشيياما»، الواقعة في أقصى غرب مدينة كيوتو التي تُعد من أقدم المدن اليابانية. وقديماً كانت مقاطعة «أراشيياما» مقصداً لطبقة النبلاء، ولا سيما في أوقات الاحتفالات والمناسبات التراثية، مثل مواسم الكرز والخريف، فضلاً عن أنها تذخر بالعديد من الآثار والمعالم الثقافية، وتقع الغابة في ضواحي هذه المقاطعة أسفل الجبال العالية. وتشتهر غابة «ساغانو» بكونها الغابة التي تعزف ألحاناً وأنغاماً موسيقية جميلة، ويعود السبب وراء أصوات الموسيقى التي تصدر عن الغابة إلى أن الرياح عندما تهب في اتجاه الغابة فإنها تحرك أعمدة الخيزران الممتدة على ارتفاعات كبيرة، ومن ثم تتلامس الأشجار المتمايلة بفعل الرياح، وينتج عن احتكاك الأشجار أنغام رنانة ناعمة. وأدرجت الحكومة اليابانية الأصوات الموسيقية التي تصدرها غابة الخيزران في قائمة «100 مشهد صوتي في اليابان»، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الساعية إلى تشجيع المواطنين على التواصل مع الطبيعة، والتمتع بسحرها وروعتها.

16 كيلو متراً

تمتد غابة الخيزران «ساغانو» على مساحة كبيرة من الأراضي تُقدر بـ 16 كيلو متراً مربعاً، وهي عبارة عن غابة شعبية كثيفة تضم الآلاف من أشجار الخيزران، ويشقها في المنتصف طريق طبيعي منحنٍ في غاية الروعة، يبلغ طوله 300 متر، ولا تنقطع الحركة عليه في جميع أوقات النهار والليل، حيث يشتهر هذا الطريق بنسائم الرياح اللطيفة التي تحرك الأشجار.

الارتفاع 50 متراً

يصل ارتفاع أشجار الخيزران التي تغطي أراضي غابة «ساغانو» إلى 50 متراً، ويتميز هذا النبات بانتشاره الكبير في الطبيعة، ويوجد ما يقارب 1000 نوع من هذا النبات، وهو من الأعشاب ذات الجذوع شبه الخشبية. ويتميز الخيزران بقطره الذي يبلغ 30 سم، وبقوته وشدته، الأمر الذي يجعل البعض يستخدمونه في بناء المساكن والبيوت.

سياحة وصناعة

تُعد غابة الخيزران «ساغانو» واحدة من أكثر وأشهر المعالم الطبيعية جذباً للسياح في اليابان، حيث يزورها سنوياً مئات الآلاف من السياح من شتى أنحاء العالم، فضلاً عن مئات الآلاف من الزيارات المحلية للغابة بحكم كونها ترتبط بالتراث والتقاليد اليابانية التي تعود إلى آلاف السنين.

وتكتظ غابة «ساغانو» بالسياح طوال العام، ولكن موسم الذروة يكون خلال فصل تفتح أزهار الكرز، وتُفتح أبواب الغابة أمام السياح على مدار الـ24 ساعة، والدخول إليها مجاني.

ولا تنحصر أهمية غابة «ساغانو» على النواحي السياحية والثقافية فقط، فإلى جانب ذلك تُعد من أهم الموارد الطبيعية في اليابان، حيث تُستخدم أشجار الخيزران في العديد من الصناعات، مثل: الورق، والأكواب، والعلب، والسلال، والحصير. كما تُصنع من نبات الخيزران آلة موسيقية تسمى بـ«الشينوبويه»، وهي تشبه آلة الناي، وفي كثير من الأحيان يتم تصدير الخيزران إلى الخارج.

منظف للبيئة

يُعد الخيزران أسرع نبات نمواً في العالم، فبحسب بعض الأبحاث العلمية، فإنه ينبت بمعدل متر واحد يومياً، وهو الأمر الذي جعل هذا النبات يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وينتج نبات الخيزران كميات ضخمة من غاز الأوكسجين، ويمتص كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يجعله أحد أهم وأبرز ما يُعرف بـ«منظفات البيئة».