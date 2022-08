180٫000 مشترك رقمي جدد في «نيويورك تايمز»

نيويورك (الاتحاد)



قالت شركة نيويورك تايمز إنها استقطبت حوالي 180 ألف مشترك رقمي جدد في الربع الثاني من العام لكنها حققت إيرادات أقل من الإعلانات الرقمية. وبذلك يبلغ إجمالي المشتركين في الصحيفة 10.5 مليون اشتراك الآن، مما يؤكد مواصلتها سعيها الناجح حتى الآن في الوصول بإجمالي المشتركين إلى 15 مليوناً بنهاية 2027.

وسجلت الشركة أرباحا تشغيلية 76 مليون دولار، أي أقل بنسبة 18% عن الربع نفسه من العام الماضي.

وحققت إيرادات إجمالية 555.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.5%. وشكلت الاشتراكات الرقمية 238.7 مليون دولار من تلك الإيرادات، بزيادة قدرها 25.5%.

وكانت الضربة التي تعرضت لها الأرباح التشغيلية من خسائر موقع The Athletic الإخباري الرياضي الذي اشترته الصحيفة في فبراير مقابل 550 مليون دولار.

وبلغت هذه الخسائر 12.6 مليون دولار في الربع الثاني ، انخفاضا من حوالي 19.4 مليون دولار في الربع الأول.

وجزء رئيسي من استراتيجية التايمز هو التمييز بين المشتركين والاشتراكات. فقد يكون لدى أحد المشتركين اشتراك في أكثر من منتج واحد من منتجات الشركة، والتي تشمل The Athletic وCooking وWirecutter. وتراهن الصحيفة على استقطاب أكبر عدد من المشتركين، بالمزج بمهارة بين خدماتها الإخبارية وتلك التي تتعلق بالألعاب والطهي، وحتى النصائح الخاصة بالمشتريات الجديدة.

وقالت ميريديث كوبيت ليفين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تايمز، في مكالمة مع محللين «لا تزال الأخبار هي الخدمة الأساسية لدينا للحفاظ على القيمة الخاص بنا، لكن حزمة الخدمات الأخرى تساعد على ضمان أن تحافظ الصحيفة على وضعها كمنصة إعلامية لا غنى عنها لمجموعة متزايدة من الناس، حتى مع انحسار أو تدفق مشاركة الأخبار». وأكدت أن التركيز التسويقي الحالي ينصب على حزمة اشتراك شاملة تمنح القارئ إمكانية الوصول للأخبار والألعاب والطهي وThe Athletic وموقع التوصية بالمنتج Wirecutter.

وفي الربع الثاني، كان لدى الشركة أعلى عدد من المشتركين الجدد على الإطلاق في فئة All Digital Access، كما قالت ليفين.

ولسنوات، أكدت التقارير المالية لصحيفة نيويورك تايمز على نمو المشتركين الرقميين ووزعت المكاسب بين الأخبار والمنتجات الأخرى مثل الألعاب والطهي. وتوقف ذلك مع الربع الحالي. وعندما سئلت الرئيسة التنفيذية خلال لقائها مع المحللين عبر الهاتف، عن حجم العائد من الخدمات الإخبارية تحديداً بانضمام عن الـ 180 ألف مشترك الجديد، امتنعت عن الرد.

بدلا من ذلك، قالت ليفين إن مشتركي الباقات الجدد شكلوا أكثر من نصف النمو في هذه الفترة.