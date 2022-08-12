لراحتك: غادر منطقة الراحة!

د. شريف عرفة

«إذا كنت غير مرتاح، فاخرج خارج منطقة الراحة الخاصة بك»: إن التدخل السلوكي الجديد «الممتد» يدعم رفاهية الأشخاص غير السعداء.

يطلق مصطلح «منطقة الراحة» على الأنشطة التي ألفناها وقمنا بها مراراً، أو الأماكن التي اعتدنا التواجد فيها لدرجة الاستئناس بها. بينما القيام بأشياء خارج منطقة الراحة، يشعرنا -كما هو واضح من الاسم- بعدم الارتياح. أن تذهب لحفل أو تسافر لبلد لا تعرف فيه أحداً، قد يشعرك بضغط نفسي.. لكن السؤال هو.. هل هذا الضغط النفسي سيمنعك من الخروج من منطقة الراحة؟

وهل الخروج منها مفيد أساسا؟

مكاسب نفسية

لا يتحقق النضج والتطور النفسي، إلا بخوض غمار الحياة والاحتكاك بأحداثها لاكتساب خبرات أكثر تجعلنا أكثر حكمة. على عكس الشخص الذي يخلد لمنطقة الراحة الخاصة به فلا يتعلم شيئاً جديداً ويظل كما هو، كشخص محبوس في فقاعة ولا يريد الخروج منها، فتتوقف خبراته عن التراكم. لهذا يصف عالم النفس الشهير «أبراهام ماسلو» التطور النفسي بأنه «سلسلة لا نهاية لها من الخيارات والقرارات اليومية، يختار فيها إما العودة نحو الأمان، أو إلى الأمام نحو التطور!».

بهذا المعنى، يعتبر الخروج من منطقة الراحة ضرورياً لاكتساب الخبرات الحياتية وتحقيق النمو النفسي، وزيادة التقدير الذاتي بسبب تحسين أدائنا في الحياة..

لكنْ هناك مشكلتان.. الأولي أنه لا توجد دراسات كافية لمعرفة تأثير الخروج من منطقة الراحة.. والثانية، إذا كان ذلك مفيداً، فكيف نمارسه وهو غير مريح؟

تدريب

يعاني كثير من الناس، خصوصاً الانطوائيين منهم- من عدم قدرتهم على الخروج من منطقة الأمان، مؤثرين ما هو مريح ومألوف، وهو ما حاول العلماء التصدي له في هذه التجربة.

في دراسة بعنوان «إذا كنت غير مرتاح اذهب خارج منطقة الراحة الخاصة بك: تدخل سلوكي جديد يدعم رفاه الأشخاص غير السعداء»، أجراها الباحثان من جامعة هارفارد روسو نيتزر وكوهين ونشرت نتائجها مؤخراً في الدورية العلمية «جورنال أوف بوزيتيف سايكولوجي». تهدف الدراسة لإيجاد طريقة فعالة تساعد الأشخاص على الخروج من منطقة راحتهم. 146 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و67 عاماً، شاركوا في التجربة. طلب منهم العلماء تحديد يوم واحد فقط في الأسبوع، للقيام بشيء «غير عادي» غير موجود في جدول حياتهم المعتاد. وطلبوا منهم توثيق هذه الأنشطة، وتدوير مشاعرهم وأفكارهم بعد الانتهاء من هذا النشاط.



فماذا كانت النتيجة؟

وجد الباحثون أن هذا التدريب زاد من الرضا عن الحياة عند أولئك الذين يعانون من انخفاض الرضا. لكن التدريب لم يساعد الذين لديهم مستويات عالية من الرضا عن الحياة في الأصل. ربما يعود السبب، أن الأشخاص الأكثر رضا عن حياتهم يخرجون أصلاً من منطقة الراحة دون الحاجة للتدريب، فلم يؤثر فيهم!

المثير للاهتمام أيضاً، أن الأشخاص الذين مارسوا هذا التدريب شعروا بالمزيد من الخوف والتوتر والمشاعر السلبية في البداية، لكنهم شعروا بعد الانتهاء بكثير من الرضا والمشاعر الإيجابية والشجاعة والثقة. أي أن الفرحة لم تأت إلا بعد انزعاج في البداية، كأي سعادة حقيقية في الحياة!

كما وجد الباحثون أن الدافع الذي ساعد الناس على القيام من أماكنهم للذهاب لهذا النشاط غير المعتاد، كان الرغبة في التحدي والاستكشاف، ومواجهة الخوف، والرعاية الذاتية، والقيام بالشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.. وما ساعدهم على الاستمرار في هذا النشاط رغم أنه غير مريح، دوافع مثل الالتزام، وامتلاك عقل متفتح، والتفكير في الآخرين.

خلاصة القول..

الخروج من منطقة الراحة ضروري لتطورنا النفسي.. ويمكننا القيام بذلك عن طريق القيام بنشاط واحد فقط في الأسبوع. وقت نخصصه للقيام بشيء جديد. ومهما كان ذلك صعباً في البداية، فإنه سيحقق لنا السعادة بعد الانتهاء منه.

والآن قل لنا عزيزي القارئ..

ما هو النشاط الجديد الذي تفكر في القيام به؟