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د. شريف عرفة يكتب: 7 طرق لحل الخلافات

د. شريف عرفة يكتب: 7 طرق لحل الخلافات
13 أغسطس 2022 01:26

لا يمكن لأي حياة اجتماعية أن تستمر دون اختلاف وجهات نظر، خصوصاً بين المقربين. ففي العلاقات السطحية يلعب كل واحد دوراً روتينياً محفوظاً كممثل على خشبة المسرح، كالتفاعل الاجتماعي الذي يحدث بينك وبين البائع في السوبرماركت مثلاً. هنا يندر حدوث خلاف في وجهات النظر، لأن السعر معروف ومحدد سلفاً، وهو يريد البيع وأنت تريد الشراء. كلما كان الهدف مشتركاً، كان التواصل أكثر سلاسة. لكن في العلاقة مع شخص مقرب يشاطرك جانباً أكبر في الحياة تزيد فرص الاختلاف. لأن من المستحيل -عملياً ومنطقياً- أن يريد الطرفان نفس الأشياء في ذات اللحظة طوال الوقت! لذا يتطلب الحفاظ على أي علاقة طويلة الأمد الاستعداد للتعامل مع الخلافات حين تحدث. 
 كشفت دراسات الباحث الكبير جون جوتمان، مؤسس مركز جوتمان لدراسة العلاقات، أن الخلافات الزوجية لا تنتهي على المدى الطويل بل بالعكس، قد تتكرر بحذافيرها لنفس الأسباب.. إلا أن الطرفين في الزيجات الأكثر سعادة يتعلمان كيف يتجاوزونها، دون انفعال شديد يؤدي لعواقب تضر العلاقة أكثر من الخلاف نفسه!
الأمر الذي يدعونا للتساؤل.. كيف يمكن التعامل مع الخلافات مع الأشخاص المقربين منا؟
أساليب عديدة وضعها علماء الإدارة والسياسة للتفاوض وإدارة النزاعات.. إلا أن علماء النفس وضعوا تقنية لطيفة يمكن الاستعانة بها للحفاظ على صحة العلاقة وخلق تواصل أفضل بين الطرفين.. سواء كان خلافاً زوجياً حول توزيع المهام، أو نقاشاً مع أبنائك حول تقصير قاموا به، أو حتى اجتماع في العمل تدافع فيه عن فكرتك.. إذ يوصي علماء النفس الجدلي السلوكي بتقنية تسمى Dear man وهي اختصار الحروف الأولى لكلمات إنجليزية تلخص النصائح التالية: 
وصف: اذكر المشكلة التي حدثت. مثال: «غرفتك غير مرتبة!»
تأكيد: صف نتائج هذا السلوك عليك. مثال: «ضايقني هذا!» 
حسم: اذكر الحل الذي تقترحه. مثال: «رجاء قم بترتيب غرفتك!» 
تعزيز: توضيح المكسب الذي سيعود عند القيام بهذا السلوك. مثال: «.. كي نستطيع الخروج بعدها لقضاء وقت ممتع!» 
اليقظة الذهنية: ركز في اللحظة الحالية وحافظ على هدوئك، حتى إن اضطررت لتكرار الطلب أكثر من مرة. 
الثقة: لو كان في نبرة صوتك شك في نفسك أو قدراتك فلن تحصل على ما تريد. 
التفاوض: كن مستعداً للنقاش للوصول لحلول وسط. مثال: ترتيب الغرفة بعد الانتهاء من الغداء، ترتيب نصف الغرفة اليوم والنصف الثاني بعد قليل… إلخ.
كي تكون الأمور أكثر وضوحاً، لا يمكن لشخص في وسط خلاف أن يتذكر كل هذه النقاط.. لذا فالاستخدام الأمثل لها هو أن تقرأها جيداً، وتتذكر خلافاتك السابقة، وتعرف النقطة التي غالباً ما تتناساها أو تخفق فيها، كي تعمل على تحسينها في المستقبل. 
والآن.. ما هو الخلاف الذي خطر ببالك وأنت تقرأ هذا الكلام؟.

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