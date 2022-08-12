عودة «الكبار» إلى الفن

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد الساحة الفنية عودة عدد من كبار المؤلفين والمخرجين بعد غياب بسبب استعانة شركات الإنتاج بفئة الشباب، وانتشار ما يُعرف بـ«ورش الكتابة»، علماً بأن فترة غياب الأسماء الكبيرة تراوحت بين عامين و14 عاماً، لتعود مجدداً، وكذلك مع كتابات لبعض الراحلين.

محمد فاضل

يأتي في مقدمة العائدين المخرج محمد فاضل مع مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يتناول قصة حياة نجيب الريحاني (21 يناير 1889 وحتى 8 يونيو 1949)، بطولة عمرو عبدالجليل وفردوس عبد الحميد وتأليف محمد الغيطي الذي يعود بعد غياب 3 أعوام. ويقول فاضل لـ«الاتحاد» إن العمل من أحلامه الفنية التي سعى إلى تنفيذها طوال الفترة الماضية، لاسيما أنه يركز على العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال تلك الفترة، وفي مقدمتها ثورة 1919 ومرحلة سيد درويش والحربين العالميتين، عبر شخصية الريحاني وشخصيات أخرى. وأبدى سعادته بالعودة بعد غياب 11 عاماً منذ مسلسل «ربيع الغضب» عام 2011.

وحيد حامد

بالرغم من وفاة المؤلف وحيد حامد في 2 يناير 2021، إلا أن المخرجة ساندرا نشأت كانت تعاقدت معه قبل وفاته على إخراج فيلم من تأليفه بعنوان «الصحبة الحلوة»، وتستعد لإخراجه قريباً، يلعب بطولته يحيى الفخراني ومحمد سعد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إنساني، ويركز على القيم والركائز المجتمعية.

محمد السيد وإنعام

بعد غيابهما المشترك منذ قدما معاً مسلسل «رجل لهذا الزمان» الذي تناول قصة حياة عالم الذرة الدكتور مصطفى مشرفة عام 2011، ومن قبله «قاسم أمين»، يعود المؤلف محمد السيد عيد والمخرجة إنعام محمد علي من خلال مسلسل «طلعت حرب»، وقالت إنعام إن العمل يتناول قصة رجل الاقتصاد المصري طلعت حرب، ويركز على دوره في إرساء نهضة تنموية شاملة في ظل ظروف صعبة، واستعمار وتحكم رجال أعمال أجانب ومصريين، وقيامه بوضع اللبنة الأولى للاقتصاد.

أسامة أنور عكاشة

انتهى المخرج رؤوف عبدالعزيز من تصوير فيلم «الباب الأخضر» تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة إياد نصار ومحمود عبدالمغني، وتدور أحداثه في بداية الألفية الثالثة.

وكان قدم في رمضان الماضي مسلسل «راجعين يا هوا» لخالد النبوي ونور وأنوشكا، المأخوذ عن مسلسل إذاعي كتبه عكاشة.

محمد جلال

يعود المؤلف محمد جلال عبدالقوي صاحب روائع «غوايش» و«أديب» و«أولاد آدم» و«المال والبنون» و«نصف ربيع الآخر» و«سوق العصر» و«الليل وآخره» و«حضرة المتهم أبي» وسواها إلى الدراما بمسلسلين، بعد غياب منذ عام 2008 حين قدم «قصة الأمس» لإلهام شاهين ومصطفى فهمي.

والمسلسلان يتناولان شخصيتين مصريتين كنموذج يحتذى به، الأولى البطل سيد زكريا خليل، والثانية علي باشا إبراهيم، أول طبيب مصري يعيَّن عميداً لكلية الطب وأول طبيب في مجمع اللغة العربية، وحصل على قلادة الطب من الرئيس السادات.

مجدي أبو عميرة

المخرج مجدي أبو عميرة، الذي قدم مسلسل «قوت القلوب» لماجدة زكي عام 2020، يذكر أنه سيصوِّر في منتصف أغسطس مسلسل «أسد الجنوب» تأليف شاذلي فرح. ويعود من خلاله إلى الدراما الصعيدية التي قدم من خلالها مسلسلات ناجحة، منها «ذئاب الجبل» لأحمد عبدالعزيز وميرنا وليد، و«الضوء الشارد» لممدوح عبدالعليم ومنى زكي، و«الفرار من الحب» لآثار الحكيم ورياض الخولي. ويشير إلى أنه يقدم من خلال العمل الجديد قضايا اجتماعية حقيقية من قلب المجتمع الصعيدي.

مجدي أحمد علي

بعدما غاب مجدي أحمد علي عن الإخراج التلفزيوني منذ مسلسل «وضع أمني» لعمرو سعد عام 2017، يعود بـ «مداح القمر» الذي يتناول قصة حياة الموسيقار بليغ حمدي، بطولة إياد نصار. ويذكر مجدي أن حياة بليغ من أكثر القصص ثراءً، ما جعل محبيه من مخرجين ومؤلفين ونجوم يتوقون إلى تقديم شخصيته في عمل يليق به.