قصور المشاهير ترف وخيال!

ترجمة: عزة يوسف

تُعتبر القصور الضخمة والمنازل الفاخرة الحالمة التي يمتلكها المشاهير الأكثر ترفاً وتكلفة في العالم، ونشر موقع Hola الكندي قائمة بها.

بيل غيتس

يحتوي منزله الذي يقع في واشنطن على كل ما يمكن أن يحلم به الأشخاص، من الرمال الذهبية التي تم جلبها من جزر الكاريبي إلى لوحات فنية من فنانين مشهورين عالمياً وجدول مائي صناعي بسمك السالمون وغرفة ترامبولين. وتبلغ قيمته 125 مليون دولار.

جورج كلوني

تقع الفيلا الخاصة به على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية، وقيمتها 100 مليون دولار. ومثل معظم منازل المشاهير، فهي مجهزة بصالة ألعاب رياضية وحوض سباحة وملعب تنس وغرفة بيتزا ومسرح في الهواء الطلق.

تايغر وودز

يمتلك لاعب الغولف الأميركي الشهير منزلاً مبنياً خصيصاً له في فلوريدا، مع خلفية مطلة على المحيط بإطلالة رائعة على مدينة جوبيتر آيلاند من مصعده ذي الواجهة الزجاجية. أخذ تصميم المنزل في الاعتبار حبه للهواء الطلق واللياقة البدنية، لذا احتوى على ملعب كرة سلة وتنس وحوض غطس، 60 قدماً ومنتجع صحي ومسار للجري. تصل قيمته إلى 45.5 مليون دولار.

أنجلينا جولي

تعيش في قلعتها الخاصة جنوبي فرنسا، في قصر شبه خيالي يمتد على 1000 فدان، محاط بخندق مائي يضم حديقة عنب و35 غرفة نوم وقاعة ولائم وحوض سباحة وصالتين رياضيتين. قيمته 61 مليون دولار.

توم كروز

يقع المنزل الريفي في ولاية كولورادو الأميركية، وله إطلالات خلابة، بقيمة 59 مليون دولار. مساحته 10 آلاف قدم مربعة، نوافذه ممتدة من الأرضية إلى السقف وجدرانه خشبية، ويضم ملعبيّ تنس وكرة سلة و«موتوكروس».

ألين دي جينيريس

تمتلك فيلا بمساحة 13 فداناً، بقيمة 45 مليون دولار، صمّمها المهندس المعماري والاس فروست في ثلاثينيات القرن العشرين، وتحتوي على 9 مدافئ وعدة مكتبات وحوضي سباحة وملعب تنس، وجارتها أوبرا وينفري.

جورج لوكاس

بُني منزله على الطراز التقليدي، في مزرعة بكاليفورنيا على مساحة 26 فداناً، ويضم مسرحاً بـ 300 مقعد، وحقل عنب وحوض سباحة، ومزرعة حيوانات، ونحلاً لتصنيع العسل. تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.