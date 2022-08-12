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10 دلافين جانحة تستنفر سلطات أوكلاند

10 دلافين جانحة تستنفر سلطات أوكلاند
13 أغسطس 2022 01:26

ولنجتون (رويترز) 

يحاول رجال الإنقاذ في نيوزيلندا إنقاذ عشرة دلافين جانحة على شاطئ بعيد وغمرها بالماء حتى أتى المد، وسحبها مرة أخرى إلى البحر.. وقالت وزارة الحفاظ على البيئة عبر فيسبوك إن الدلافين العشرة تقطعت بها السبل في خليج اكانيوها بجزيرة وايهيكي قبالة مدينة أوكلاند. وذكرت وسائل الإعلام أن المتطوعين انتشروا على الشاطئ، وجلبوا دلاء من الماء إلى حيث تقطعت السبل بالدلافين لإبقائها رطبة.. وذكرت الوزارة ومشروع جوناه، المتخصص في إنقاذ الحيتان والدلافين التي تقطعت بها السبل، أن موظفيهم ومعداتهم تسابق الزمن لتنفيذ عملية الإنقاذ. 

الدلافين
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