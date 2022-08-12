اكتشاف ارتباط بين فيتامين "د" والاكتئاب

أشار تحليل تلوي شامل جديد إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تخفف من أعراض الاكتئاب لدى البالغين المصابين به. يشمل التحليل، الذي أجراه فريق دولي من الباحثين، عشرات الدراسات من جميع أنحاء العالم. تسبب أعراض الاكتئاب عبئًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. غالبًا ما تكون الفعالية العلاجية لمضادات الاكتئاب الحالية غير كافية. لهذا السبب، يبحث العلماء عن طرق أخرى لتخفيف أعراض الاكتئاب، على سبيل المثال، من البحوث المتعلقة بالغذاء. يُعتقد أن فيتامين (د) ينظم وظائف الجهاز العصبي المركزي التي ارتبطت اضطراباتها بالاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الدراسات المقطعية وجود ارتباط بين أعراض الاكتئاب ونقص فيتامين (د). مع ذلك، فإن التحليلات التلوية السابقة حول تأثيرات مكملات فيتامين (د) على الاكتئاب كانت غير حاسمة. في التحليل التلوي الحالي، يتم الجمع بين نتائج العديد من الدراسات المختلفة وتحليلها إحصائيًا. هذا التحليل الجديد حول ارتباط مكملات فيتامين (د) بالاكتئاب هو الأكبر الذي نشر حتى الآن، بما في ذلك نتائج 41 دراسة من جميع أنحاء العالم. حققت هذه الدراسات في فعالية فيتامين (د) في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى البالغين من خلال التجارب العشوائية ذات الشواهد الوهمية في مجموعات سكانية مختلفة. شملت الدراسات تلك التي أجريت على مرضى الاكتئاب، وعامة السكان، والأشخاص الذين يعانون من حالات جسدية مختلفة. تظهر نتائج التحليل التلوي أن مكملات فيتامين (د) أكثر فعالية من العلاج الوهمي في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين به. كانت هناك اختلافات كبيرة في جرعات فيتامين (د) المستخدمة، ولكن مكمل فيتامين (د) عادة كان 50-100 ميكروغرام في اليوم. يقول المؤلف الرئيسي توماس ميكولا الباحث في معهد الطب السريري في جامعة "شرق فنلندا"، إنه "على الرغم من النطاق الواسع لهذا التحليل التلوي، فإن اليقين من الأدلة لا يزال منخفضًا بسبب عدم تجانس السكان المدروسين وبسبب خطر التحيز المرتبط بعدد كبير من الدراسات". يخلص ميكولا إلى أن "هذه النتائج ستشجع التجارب السريرية الجديدة عالية المستوى في مرضى الاكتئاب من أجل إلقاء مزيد من الضوء على الدور المحتمل لمكملات فيتامين (د) في علاج الاكتئاب". وقد نشر التحليل التلوي الحالي في مجلة "Critical Reviews in Food Science and Nutrition" ونفذ بالتعاون الدولي بين الباحثين الفنلنديين والأستراليين والأميركيين.