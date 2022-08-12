بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تتواصل

دبي (الاتحاد) تستمر مفاجآت صيف دبي بتقديم فعاليات مميزة في أنحاء المدينة خلال الدورة ال 25، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالاً باليوبيل الفضي هذا العام. وتعم مدينة دبي أجواء احتفالية رائعة مع تقديم عروض ترفيهية حية، وعروض ترويجية وتخفيضات مذهلة، وعروض الإقامة الفندقية، وتجارب تذوق الطعام الفريدة لتسعد أفراد العائلة. وفي هذا الأسبوع من «مفاجآت صيف دبي»، يقام عرض موسيقي حي تقدمه النجمة الهندية سونيدي شوهان، بالإضافة إلى حضور أمسية مليئة بالضحك المتواصل مع الفنان الكوميدي أكاش غوبتا، كما يمكن الالتقاء بالشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانا.
وتستمر تجارب التسوق والعروض الترويجية لموسم العودة إلى المدارس، وكذلك عروض «سعر المصنع» خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تقدم «منحة مدهش الدراسية» فرصة لربح 10 جوائز مميزة بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز.
ويستمر أسبوع مطاعم دبي بتقديم أشهى المأكولات وبأسعار منافسة في 50 مطعماً من بين الأفضل في دبي، كما يمكن المشاركة في ألعاب «فوتبول مينيا» في سيتي ووك، وخوض مغامرات مذهلة في المخيم الصيفي التعليمي الأول للأطفال على كوكب المريخ في الخوانيج ووك، علاوة على الاستفادة من العروض الحصرية على الطعام والنشاطات الترفيهية في متنزه شاحنات الطعام «لاست إكزت» على شارع الشيخ زايد.
العروض الترفيهية فرصة رائعة للاستمتاع بعرض موسيقى حي تقدمه النجمة الموهوبة سونيدي شوهان على مسرح كوكا كولا أرينا يوم السبت 13 أغسطس. وتقدم فرقة «فرونت رو لافتر نايتس» أمسية ضاحكة مع الفنان الكوميدي أكاش غوبتا، وذلك مباشرة على مسرح مول الإمارات في 13 أغسطس.
يقدم ميركاتو عروض السيرك التي تحبس الأنفاس وتبهر الحضور، وأيضاً ورش عمل الأطفال والعروض الجوالة مع أجواء مليئة بالبهجة والفرح. ويمكن للأطفال الاستمتاع بالتزحلق داخل المول مع زلاقة مدهش الشهيرة. ويقام العرض الإيقاعي الكوميدي لراقصة الإيقاع المليء بالكوميديا والرقص الايقاعي الموسيقي والمفاجآت، وذلك حتى 14 أغسطس.
ويواصل مدهش ودانة الظهور في مختلف أنحاء المدينة طوال فترة مفاجآت صيف دبي، حيث يقومان بالترحيب بالزوار ومشاركتهم مجموعة من الأنشطة المتنوعة ونشر السعادة والبهجة في العديد من الأماكن من بينها مول الإمارات، وسيتي ووك، وذا جرين بلانيت، ودبي فستيفال سيتي.
مخيم صيفي وأعلنت «الخوانيج ووك» عن إطلاق المخيم الصيفي الأول للأطفال على كوكب المريخ، وهي تجربة استثنائية لاستكشاف علوم الفضاء من خلال أنشطة تعليمية وتثقيفية. ويقدم المخيم الذي يستمر حتى 28 أغسطس تجربة استثنائية لاستكشاف علوم الفضاء من خلال أنشطة تعليمية وتثقيفية ممتعة. وهناك معرض تفاعلي مفتوح من الاثنين حتى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً، وأيضاً أنشطة استكشافية من الجمعة حتى الأحد من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 10:00 ليلاً.