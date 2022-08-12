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هكذا ردت المستشارة الألمانية على طفلة سورية تحمل اسم ميركل

هكذا ردت المستشارة الألمانية على طفلة سورية تحمل اسم ميركل
12 أغسطس 2022 15:45

 بدأت فتاة سورية 6 أعوام تُدعى أنجيلا، على اسم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، يومها الدراسي الأول اليوم الجمعة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.
وقبل وقت قصير من بدء الدراسة، تلقت الطفلة بطاقة تحمل صورة المستشارة السابقة وتوقيعها، وعبارة "من أجل أنجيلا".
وقال والد الفتاة، عزت، إنهم أطلقوا على ابنتهم اسم أنجيلا للتعبير عن امتنانهم لسياسة ميركل تجاه اللاجئين في ذروة الهجرة الجماعية من سوريا التي مزقتها الحرب.
وهرب والدا الفتاة إلى ألمانيا في عام 2015 كجزء من تلك الموجة من اللاجئين.
وقال عزت: "لقد ساعدت (ميركل) الكثير من الناس؛ لقد ساعدتنا".
وتواصل الأصدقاء الذين رافقوا الأسرة السورية كمتطوعين لعدة سنوات مع مكتب ميركل، الذي أكد إرسال البطاقة.
وتعرف الطفلة أنجيلا بالفعل كيف تكتب اسمها الأول، وتأمل أن تتعلم بقية الأبجدية في مدرستها الجديدة.

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