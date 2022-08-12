«ناشئة المدام» تطرح 8 برامج لتنمية المعارف

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تفرد مركز «ناشئة المدام» في طرحه برامج صيفية نحو الاستثمار الأمثل لطاقات المشاركين خلال العطلة الصيفية بما هو نافع ومفيد.وتكاملت برامج المركز في نظرته إلى المستقبل، والتي طرحها مع بداية الفعاليات في 17 يوليو وتتواصل حتى 18 من شهر أغسطس لتحقق رؤية المؤسسة في تنمية معارف الناشئة واكتشاف المتميزين وإشراكهم في باقة متنوعة من البرامج، والتي تساعدهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم وتعزيز قدراتهم على التفرد والتميز والإبداع العلمي والثقافي والفني والرياضي.

وتعرّف منتسبو «ناشئة المدام» على العديد من المهارات خلال البرامج ال 8 التي طُرحت، ومن بينها ورشة صناعة القوارب البلاستيكية، حيث تعلّموا صناعة قوارب بلاستيكية من منطلق الحفاظ على البيئة، وحضروا ورشة عن الزراعة البيئة، أكسبتهم طرق تنفيذ مزرعة مائية في المركز وبيوت زراعية وأساليب استخدامها في المناطق الصحراوية.

وشملت فعاليات «صيفك ويانا» بمركز «ناشئة المدام» تنفيذ عدد من الدورات الرياضية التي تهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على الصحة، وإعدادهم لمختلف المشاركات كما في دورة الفروسية ودورة القوس والسهم ودورة الرماية البندقية، وممارسة أنشطة كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وغوص الحياري.

وأقيمت مجموعة من الورش المختلفة في الفنون التشكيلية شملت رسم الكاريكاتير وتشكيلات في النحت البارز ومبادئ علم الألوان وتقنية الأسود والأبيض مع الألوان والترخيم الخزفي وتجريد هندسي ومجسمات ثلاثية الأبعاد وصناعة القماش بأسلوب حر ومنحوتات شبكية أضافت للناشئة مهارات فنية وإبداعية ورؤى من الإلهام والخيال في صناعة تشكيلات وأعمال ذات قوالب جميلة.

وواصل مركز «ناشئة المدام» أنشطته الدائمة بجانب فعالياته الصيفية وشملت 6 أنشطة، هي: نشاط الآيروبيك المائي ونشاط الريشة الطائرة ونشاط كرة الماء ونشاط تنس الطاولة ونشاط السباحة ونشاط كرة قدم الصالات.

ومع برامجها جرى تنفيذ عدة رحلات ترفيهية وتعليمية للناشئة شملت رحلة لمتحف المستقبل ورحلة لنادي الشارقة للجولف والرماية ورحلة سفاري العين.

وأكد شهاب العوضي مدير مركز «ناشئة المدام» على أهمية البرامج والفعاليات المطروحة خلال فترة العطلة الصيفية وما تهدف إليه من تمكين الناشئة إلى امتلاك العديد من المهارات التي تؤهلهم للمستقبل من خلال حجم التنوع الكبير في مختلف الأنشطة المنفذة والتي توزعت في مسارات فنية وأخرى رياضية وكذلك علمية وإبداعية.

وأشار إلى حرص مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على توفير الإمكانيات واختيار البرامج التي تتيح للناشئة التعبير عن طاقاتها الإيجابية في العديد من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تميزت بها «ناشئة المدام» وأثنى العوضي على تفاعل الناشئة مع أهداف البرنامج والاستفادة من قيمه النبيلة في العمل بروح الفريق الواحد والاتجاه نحو الإبداع والتمكن في الورش كافة التي نفذت.