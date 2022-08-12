دواء واعد يحقق نتائج مذهلة لعلاج السرطان

تتوالى الأبحاث والدراسات حول العالم في محاولة للقضاء على مرض السرطان، ويبدو أن الباحثين هذه المرة قد حققوا خطوة إيجابية على طريق حماية الرجال من أكثر السرطانات شيوعا، وهو سرطان البروستات.



وأشارت نتائج تجاربة حديثة إلى أن الدواء الذي سيحمل اسم "بلوفيكتو"، يمكن أن يطيل عمر مرضى سرطان البروستات بمعدل أربعة أشهر على الأقل.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد أعطي الضوء الأخضر لاستعمال الدواء، من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، في بريطانيا.

وقال يوهان دي بونو، أستاذ طب السرطان التجريبي في معهد أبحاث السرطان بلندن: "إنه تقدم كبير لمجابهة واحد من أكثر السرطانات القاتلة للرجال، كما أنه يمثل علاجا واعدا أيضا لأنواع أخرى من السرطان".

ويستهدف الدواء، الذي تصنعه شركة "نوفارتيس"، بروتينا موجودا على سطح خلايا سرطان البروستاتا يسمى (PSMA).

ويعمل العلاج مثل "الصاروخ الموجه"، حيث يتعقب الخلايا السرطانية في الجسم، ويوصل حمولة مشعة لتدميرها.

وبحسب جوزيف وولكوت من معهد سرطان البروستات في المملكة المتحدة فإن: "الرجال المصابين بسرطان البروستات في مرحلة متقدمة لديهم خيارات علاج محدودة، وسيفتح بلوفيكتو طريقا جديدا بالكامل لنوع أكثر دقة ودقة من العلاج الذي يستهدف هذا النوع من السرطان".