وفاة رسام الكاريكاتير الفرنسي جان جاك سيمبي

توفي رسام الكاريكاتير الفرنسي جان جاك سيمبي عن 89 عاما، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية مساء الخميس نقلا عن زوجته.

وكان مؤلف سلسلة كتب الأطفال "لو بيتي نيكولاس" سيحتفل بعامه التسعين بعد بضعة أيام.

وابتكر سيمبي مع رينيه جوسيني، مؤلف أستريكس الذي توفي عام 1977، سلسلة "لو بيتي نيكولاس" منذ أكثر من 50 عاما.

ولد رسام الكاريكاتير بالقرب من بوردو في 17 أغسطس عام 1932. ونشر رسوماته الأولى مع بداية عام 1950، وكان ذلك تحت اسم مستعار في بادئ الأمر.

وبعد بضع سنوات، ابتكر رسوما كاريكاتورية لمجلات مثل "باري ماتش" و "ماري كلير" و "ليكسبريس". كما رسم أكثر من 50 غلافا لمجلة نيويوركر.

كما نشر أيضا العديد من الكتب كمؤلف ورسام.