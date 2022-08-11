بالصور.. "ليالي الأضواء" في "ياس ووتروورلد" تتواصل كل سبت
بالصور.. "ليالي الأضواء" في "ياس ووتروورلد" تتواصل كل سبت
12 أغسطس 2022 02:17
تستقبل "ياس ووتروورلد أبوظبي" ضيوفها بأجمل التجارب الترفيهية المتنوعة مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً. ومع حلول المساء، تتحول المدينة المائية إلى وجهة مليئة بالأجواء الاحتفالية المميزة التي تمزج بين الموسيقى والأنشطة الترفيهية خلال فعالية "ليالي الأضواء" التي تستضيفها كل يوم سبت حتى الساعة 9:00 مساءً. وسيتمكن الضيوف خلال هذه الفعالية من قضاء أمسيات فريدة مع العديد من العروض الترفيهية والأنشطة المميزة مثل الهيدروجيت المائي، وعروض الليزر المختلفة والعروض البهلوانية ورقصات التنورة والمشي على العصي وعروض النار الفريدة.
وتقدم فرقة الموسيقى و"الدي جيه" أجمل الأنغام الموسيقية التي تضفي المزيد من البهجة، وتجعل من هذه الأمسية تجربة لا تُنسى. وسيكون الضيوف على موعد مع أجمل المغامرات المائية، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة واسعة من المنزلقات والألعاب المائية المزينة بأجمل أضواء النيون، أو الاسترخاء على العوامات في نهر الراحة والانطلاق في عالم ساحر من الفرح والبهجة والأضواء المتألقة.
ويتيح عرض الأطفال ما دون الـ12 سنة دخولاً مجانياً مع كل تذكرة يتم شراؤها للبالغين. وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية.
وتواصل "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، و"وارنر براذرز أبوظبي"، و"كلايم أبوظبي"، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين الدخول باستخدام نظام "المرور الأخضر" عبر تطبيق "الحصن الإماراتي".