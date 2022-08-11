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دنيا

بريطانيا تتجه لتقييد استخدام المياه بسبب الجفاف

الري بخرطوم المياه
12 أغسطس 2022 01:13

تستعد منطقة جنوب غرب إنجلترا لفرض حظر على استخدام خراطيم المياه، في ظل موجة الحر الشديدة وظروف الطقس الجاف، حيث يبدو أن البلاد تتجه نحو إعلان حالة جفاف.
وقالت شركة "ساوث ويست ووتر" للمياه، الخميس، إنها تنظر في فرض قيود على المياه إذا ما استمرت موجة الحر وظروف الطقس الجاف.
باتت موجات الحر المتكررة، بشكل متزايد، في أوروبا عنصرا يذكر بشكل صارخ بأزمة المناخ التي تتكشف أبعادها، حيث تتجه درجات الحرارة المرتفعة لأن تصير أمرا أكثر شيوعا.
وسجلت إنجلترا، في يوليو الماضي، طقسا هو الأكثر جفافا لهذا الشهر منذ حوالي 90 عاما.
وقال متحدث باسم شركة "ساوث ويست" إنه "إذا استمر بنا الحال في أن نشهد فترة طويلة وغير مسبوقة من الطقس الحار والجاف، إلى جانب مستويات عالية للغاية من الطلب، فسنتخذ الخطوة التالية بفرض قيود على المياه للمساعدة في خفض الاستخدام وحماية البيئة".
وأضاف "نستمر في مراجعة موقفنا يوميا وسنبقي المستهلكين والمجتمعات على علم تام عبر موقعنا الإلكتروني، وقنواتنا للتواصل الاجتماعي فضلا عن وسائل الإعلام".

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المصدر: د ب أ
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