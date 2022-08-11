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%33 من مراهقي أميركا يقاطعون فيسبوك

%33 من مراهقي أميركا يقاطعون فيسبوك
12 أغسطس 2022 02:14

سان فرانسيسكو (أف ب)

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تبوأت يوتيوب وتيك توك صدارة المنصات الترفيهية الأكثر استقطاباً للمراهقين الأميركيين سنة 2022، بينما تراجع عدد مستخدمي فيسبوك بين صفوف هذه الفئة العمرية خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أظهرت دراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث.. ورصد مركز الأبحاث أنّ نسبة الأميركيين الذين يتصفحون فيسبوك ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة  تراجعت من 71% عام 2015 إلى 32% عام 2022. أما تيك توك فيستخدمه «أحياناً» 67% من المراهقين في الولايات المتحدة، ويُنافس تيك توك بقوة شبكات التواصل الاجتماعية الأخرى التي اضطرت إلى اعتماد صيغ مشابهة لصيغته.

أميركا
فيسبوك
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