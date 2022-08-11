انطلاق «الفحيص 30»

(رويترز)

تحت شعاره الدائم «الأردن تاريخ وحضارة»، انطلق مهرجان الفحيص في دورته الثلاثين ببرنامج زاخر بالفعاليات الفنية والثقافية، تمتد حتى السابع عشر من أغسطس الجاري. أحيت حفل الافتتاح فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية من فلسطين، كما شاركت من مصر فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا بقيادة المايسترو علاء عبد السلام وغناء عدد من الأصوات الشابة. وكرم المهرجان في الافتتاح مجموعة من الشخصيات بينهم الممثلة المصرية إلهام شاهين، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون، والكاتبة الكويتية باسمة العنزي، والشاعر المصري أحمد الشهاوي.