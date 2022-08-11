السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

انطلاق «الفحيص 30»

انطلاق «الفحيص 30»
12 أغسطس 2022 02:14

(رويترز)

أخبار ذات صلة
قرقاش: موقف الإمارات الداعم للفلسطينيين ثابت
وفاة أوليفيا نيوتن جون نجمة فيلم "غريس"

تحت شعاره الدائم «الأردن تاريخ وحضارة»، انطلق مهرجان الفحيص في دورته الثلاثين ببرنامج زاخر بالفعاليات الفنية والثقافية، تمتد حتى السابع عشر من أغسطس الجاري. أحيت حفل الافتتاح فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية من فلسطين، كما شاركت من مصر فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا بقيادة المايسترو علاء عبد السلام وغناء عدد من الأصوات الشابة. وكرم المهرجان في الافتتاح مجموعة من الشخصيات بينهم الممثلة المصرية إلهام شاهين، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون، والكاتبة الكويتية باسمة العنزي، والشاعر المصري أحمد الشهاوي.

مهرجان الفحيص
فلسطين
الموسيقى
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©