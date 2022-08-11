أزياء الخريف فخامة الأساطير

أحمد عاطف (القاهرة)

يشهد موسم الأزياء العالمية لخريف 2022 - 2023 سيطرة للتطريزات المعقدة اللامعة والحبيبات البراقة على تصاميم الفساتين، مع تركيز من مصممي الأزياء حول العالم على الألوان الهادئة والذهبية والفضية. ويأتي ذلك بعد تعافي قطاع الموضة من تأثيرات انتشار فيروس كورونا، ما جعل القصات تدخل حيّز التنافسية العالية بين دور الأزياء العالمية.

قدم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري تصاميمه الجديدة لموسم الخريف، وعبَّر من خلال 35 فستاناً عن تعافي مجال الأزياء بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على عالم الموضة خلال العامين الماضيين.

وجاء فيها فستان الزفاف الملكي باللون الذهبي الراقي، والذي خطف الأنظار لتصميمه الأنيق وخيوطه الذهبية البراقة. وقال البحيري إنه ركّز على اللون الفضي والحبيبات اللامعة في تصاميم الفساتين الخريفية، واختار أن تكون قصاته متنوعة بين الطويلة والقصيرة.

اختار البحيري، بعض التصاميم القصيرة مع وجود الريش على الكتفين، إلى جانب بعض القطع المميزة من الفساتين الطويلة الراقية مع «كاب» خارجي ارتدته العارضة فوق الفستان من اللون نفسه.

وحرص على إضافة لمسة خاصة على المجموعة بعيداً عن الذهبي والفضي، حيث عرض فستاناً طويلاً باللون الأسود تزينه الورود من الأمام وقدمته العارضة بعد الاستعانة بطوق ورود على الرأس ليكمل الإطلالة الساحرة.

جماليات كونية

تنافس مصممو دور الأزياء العالمية على طرح تصاميم الفساتين الجديدة لموسم الخريف، بينهم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد الذي استوحي تصاميمه من الأساطير والرموز الجمالية للطبيعة الكونية. وقدم 10 حكايات مختلفة ضمن 10 قطع مميزة استعان بها بالريش والأقمشة الفاخرة، وتنوعت بين الفساتين الطويلة المنفوشة والأخرى القصيرة مع ذيل قابل للإزالة، وجاءت مجموعة مراد تحت عنوان Les Arts Divinatoires.

كشاكش

اعتمدت دار Giorgio Armani Privé على المبالغة في مجموعتها الخريفية، حيث قدمت الحبيبات البراقة والكشاكش الضخمة والطيات الكبيرة، مع إضافة الكثير من الأكسسوارات اللامعة على معظم التصاميم. وتنوعت ألوان الفساتين بين تدرجات الأسود والكحلي والأبيض، وجاءت بعض القطع بألوان جريئة مثل الزهري والأزرق.

طرحة زهرية

بالمبالغة نفسها قدم Giambattista Valli مجموعته الخاصة واعتمد على العناصر الكبيرة في تزيين الفساتين، فكانت القصات بحجم كبير والفساتين منفوشة ذات كشاكش عريضة. وظهرت معظم التصاميم باللون الأبيض، بينما قدم فستان الزفاف بلون مختلف عن التقليدي حيث جاء باللون الزهري، وتم تصميمه من التول المنفوش مع طرحة الزفاف باللون الزهري.



ريش على الأكمام

قدمت دار جان بول غوتييه مجموعتها لموسم الخريف بالتعاون مع المصمم Olivier Rousteing الذي طرح باقة من الفساتين والتصاميم الجريئة، تتفق مع إطلالات الدار السابقة. وجاءت أزياؤه مع أكمام واسعة وطويلة مزينة بالريش الضخم، كما ظهرت في المجموعة تصاميم مبتكَرة، بينها التنورة على شكل «بليزر».

حبيبات براقة

استوحت Ashi Studio تصاميمها من كتاب The Waves، وحملت المجموعة الاسم نفسه. وجاءت ألوان الفساتين هادئة وذات تصاميم لافتة على النهج نفسه لدور الأزياء العالمية، حيث استخدمت الريش والحبيبات البراقة في بعض القطع.