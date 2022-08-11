السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ما سر إيجابية «ذا روك»؟

ما سر إيجابية «ذا روك»؟
12 أغسطس 2022 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

يعتبر النجم الأميركي دواين جونسون، الذي تخطى الخمسين من عمره، والمعروف باسم «ذا روك»، من أهم الشخصيات الإيجابية التي تحفز الآخرين وتلهمهم. وهو بصحته عن طريق التغذية والتدريبات المكثفة، ويحرص على إعداد مخفوق البروتين والكربوهيدرات والكرياتين بعد التمرين. ويتبعه بوجبة غداء غنية بالخضار والأرز وصدور الدجاج. وأوضح موقع Eat This الأميركي أن نظرة واحدة على صفحات وسائل التواصل الخاصة بجونسون، الذي لديه 323 مليون متابع على انستجرام، تسهل فهم سبب كونه من الشخصيات المؤثرة، حيث لا تكشف صوره أثناء التمرين عن عضلات مصنوعة من الفولاذ، بل من الواضح أنه يمتلك قلباً من ذهب.

دواين جونسون
ذا روك
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©