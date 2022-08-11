ما سر إيجابية «ذا روك»؟

أبوظبي (الاتحاد)

يعتبر النجم الأميركي دواين جونسون، الذي تخطى الخمسين من عمره، والمعروف باسم «ذا روك»، من أهم الشخصيات الإيجابية التي تحفز الآخرين وتلهمهم. وهو بصحته عن طريق التغذية والتدريبات المكثفة، ويحرص على إعداد مخفوق البروتين والكربوهيدرات والكرياتين بعد التمرين. ويتبعه بوجبة غداء غنية بالخضار والأرز وصدور الدجاج. وأوضح موقع Eat This الأميركي أن نظرة واحدة على صفحات وسائل التواصل الخاصة بجونسون، الذي لديه 323 مليون متابع على انستجرام، تسهل فهم سبب كونه من الشخصيات المؤثرة، حيث لا تكشف صوره أثناء التمرين عن عضلات مصنوعة من الفولاذ، بل من الواضح أنه يمتلك قلباً من ذهب.