شباب الوطن.. إنجازات دامغة

خولة علي (دبي)

إنجازات متتالية حققها شباب الإمارات في مختلف المجالات، تؤكد دور القيادة الرشيدة وسعيها الحثيث في الاهتمام بهم ودعم مساهماتهم في العملية التنموية لبناء حاضر الوطن ومستقبله. فنجاحاتهم تتحدث عنهم، وعن مساعيهم في السير بخطوات واثقة نحو الارتقاء بالوطن. فكيف عبر الشباب في يومهم الدولي، عن طموحاتهم التي آمنت بها الدولة؟

في اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، يقول حمد العيدروس، مهندس في مجال الطاقة وعضو مجلس أبوظبي للشباب: أغلى مورد للاستثمار هو بناء الكفاءات وتبني المبادرات والمشاريع.

حمد العيدروس

وإذا ما نظرنا إلى الإسهامات التي تقدمها القيادة الرشيدة لدعم وتحفيز الشباب، نرى بأنها كبيرة جداً بحيث تتسع لكل شاب لديه الرغبة والطموح. وبالنسبة لي أرى أنه يمكن تقديم المزيد من الإنجازات، وأطمح بأن أسهم في تحقيق تطلعات مئوية الإمارات في التنمية الاقتصادية والمساهمة في جعل الدولة من الأبرز في التكنولوجيا والصناعة والفضاء. إذ إن الدعم الذي توفره القيادة الرشيدة يعمل على تمكين الشباب الراغبين بتحقيق الإنجازات في شتى المجالات.

موزة الزعابي

مبادرات وخدمات

تقول موزة الزعابي، موجِّه في مجال الإبداع والتطوير: نحن ممتنون لما نحصل عليه كشباب من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بمواهبنا وقدراتنا، وتعمل بشكل مستمر على استحداث الكثير المبادرات والخدمات لاحتواء إبداعاتنا وابتكاراتنا. وتذكر أن ذلك واضح من خلال المؤسسات الحكومية التي تدعم الشباب، كالمؤسسة الاتحادية للشباب التي تعزز المهارات المطلوبة للنجاح.

وتضيف: البيئة الخصبة التي توفرها الإمارات مكنّتني من خوض تجارب مختلفة في مجالات عدة في ريادة الأعمال، ومنها: التدريب والتعليق الصوتي، التكنولوجيا والتطبيقات، التسويق الرقمي، والتدريب الشخصي والمهني. وقد استفاد من هذه الخدمات العديد من الأشخاص داخل الدولة وخارجها، ما يدفعني إلى السعي دائماً لإحداث نقلة نوعية في العالم العربي، من خلال الخطابات التحفيزية المبنية على تجربتي كشابة إماراتية طموحة. وأذكر تجاربي بما فيها الفشل والنجاح، لإلهام كل شاب بأن يبدأ الآن ويكون مصدر الفخر لنفسه ومحيطه، ويقدم أفضل خدمة ممكنة لوطنه.

فاطمة العامري

فرص استثنائية

تشير فاطمة العامري صاحبة منصة تعلمية وتطويرية، إلى أنه عند ذكر كلمة الابتكار فإننا نثقُ بأنها قيمة فريدة استمددناها من رؤى قادتنا، الذين منحوا الشباب الثقة ليضعوا بصماتهم في مسيرة إنجازات دولة الإمارات على مختلف الميادين الثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية، بما فيها مسبار الأمل و«إكسبو 2020».

وتقول: شبابنا يمثلون الإمارات في محافل دولية وعالمية حاملين راية الوطن، معتزين بثقة القيادة الرشيدة التي نعتبرها مسؤولية كبيرة. فالفرص الاستثنائية التي منحتنا إياها الدولة، جعلتنا نبني مساهماتنا على مبدأ العطاء. وهذا ما قادها إلى تأسيس منصة «عالم فطيم» التي تعلِّم وتبتكر، وتؤكد على هوية الإمارات وتسهم في بناء جيلٍ قادر على التعبير عن نفسه وثقافته، ومستعد ليضيء بطموحاته وفكره سماء وطنه.

يوسف البرعي

اختراعات

يوسف البرعي مهندس إلكترونيات انطلق في رحاب الابتكار ليرفع اسم وطنه في المحافل الدولية.

يقول: بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوفير البيئة الخصبة للشباب لدعم أفكارهم، تمكنت من إنجاز مجموعة ابتكارات واختراعات، ما أدى إلى تتويج ابتكاري دولياً في ماليزيا كأفضل نموذج صناعي عن اختراع مكعبات الأنابيب لكشف التسرب لعام 2022. وأطمح بأن أكون من الأوائل في الابتكار على مستوى المحلي والعالمي، وأكون من ضمن المبدعين الذين نفعوا البشرية على مر التاريخ بما قدموه من اختراعات وإنجازات.

الأمم المتحدة

في 17 ديسمبر 1999، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54، أن 12 أغسطس سيُعلن يوماً دولياً للشباب عملاً بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، من 8 - 12 أغسطس 1998. وأوصت الجمعية بتنظيم أنشطة لإعلام الجمهور لدعم هذا اليوم كوسيلة لإذكاء الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب الذي اعتمدته عام 1996.