بالصور.. «أسبوع مطاعم دبي» ينطلق غداً

يعود «أسبوع مطاعم دبي» ليقدم فرصة لجميع المقيمين والزوار في دبي لتذوق أفضل ما تقدمه المدينة خلال الموسم الـ 25 من «مفاجآت صيف دبي» بدءاً من يوم غد الجمعة 12 أغسطس حتى 28 أغسطس. ويجتمع 50 مطعماً فاخراً ليقدم كل منها قائمة طعام متميزة والعديد من تجارب المأكولات الفريدة للعائلة والأصدقاء.

ويعود «أسبوع مطاعم دبي» في دورته الثانية بالتعاون مع OpenTable الشريك الرسمي للحجوزات لهذا العام.

وتشارك في الحدث مطاعم مدرجة في دليل ميشلان الأول لدبي، والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي. ومن ضمنها مطعمان تم إدراجهما في فئة Bib Gourmand نظراً لشهرتهما وتميزهما، تحت إشراف طهاة حائزين جوائز ميشلان.

ومن المطابخ المشاركة، الإيطالي، الشرق أوسطي، الأوروبي، والآسيوي.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر.