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ما جديد الفنانة داليا مبارك؟

ما جديد الفنانة داليا مبارك؟
11 أغسطس 2022 17:26

بعد عدد من التعاونات الناجحة بين داليا مبارك و«هيومينجمنت»، أعلنت الفنانة عن توقيعها رسمياً مع الشركة وقالت: «بداية جديدة».

انطلقت داليا في عالم الفن منذ سنوات قليلة ليلمع نجمها بسرعة كبيرة، لما تتمتع به موسيقاها من روح الشباب الممزوجة بالألحان السعودية والخليجية.

وتم توقيع العقد في دبي بين الشريكين هادي حجار وطارق أبو جودة وداليا مبارك، ومحمد درويش الزرعوني الذي رافق مسيرة الفنانة ونجاحاتها. ومن المتوقع أن يثمر هذا التعاون أعمالاً فنية جديدة ونجاحات إضافية.
 

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