السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بالصور.. أطفال «الجليلة» يتعرّفون على إرشادات السلامة

بالصور.. أطفال «الجليلة» يتعرّفون على إرشادات السلامة
11 أغسطس 2022 17:24

 انطلاقاً من حرصه على تثقيف الصغار بمهارات الحياة الأساسية، استقبل مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون بدبي ضمن فعاليات برنامجه لصيف 2022، أنشطة توعوية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بهدف نشر التوعية بين الصغار حول مختلف حالات الطوارئ وكيفية التعامل بطرق تضمن سلامتهم.

وتضمنت هذه الأنشطة 3 ورش تم تقديمها على مسرح المركز، أقيمت الأولى في 19 يوليو والثانية في 27 يوليو والثالثة في 9 أغسطس، وحضرها 118 طفلاً من مراحل عمرية مختلفة، حيث تعرّفوا إلى طبيعة عمل رجال الإطفاء والإنقاذ.

واستمعوا إلى إرشادات السلامة من الحريق وكيفية التصرف في حالات الحرائق المنزلية، مثل التواصل مع الدفاع المدني على الرقم 997 للإبلاغ عن الحريق والحصول على المساعدة، وطرق الخروج من الحريق، وأولوية إنقاذ الذات، فضلاً عن كيفية الحد من تفاقم الحريق.

وبدأت أنشطة وفعاليات برنامج الجليلة الصيفي في 4 يوليو وتستمر حتى 26 أغسطس بالتعاون مع شركائه «اقرأ» و«بروجكت يو» و«مركز الفنون الموسيقية».

وتقدم للصغار واليافعين باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي تهدف إلى تطوير المواهب الإبداعية للأطفال، وإطلاق العنان لمخيلاتهم، ضمن 4 فئات عمرية، تشمل: 4 - 5 سنوات، 6 - 8 سنوات، 9 - 11 سنة، 12 - 16 سنة.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©