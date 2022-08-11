بالصور.. أطفال «الجليلة» يتعرّفون على إرشادات السلامة
بالصور.. أطفال «الجليلة» يتعرّفون على إرشادات السلامة
11 أغسطس 2022 17:24
انطلاقاً من حرصه على تثقيف الصغار بمهارات الحياة الأساسية، استقبل مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون بدبي ضمن فعاليات برنامجه لصيف 2022، أنشطة توعوية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بهدف نشر التوعية بين الصغار حول مختلف حالات الطوارئ وكيفية التعامل بطرق تضمن سلامتهم.
وتضمنت هذه الأنشطة 3 ورش تم تقديمها على مسرح المركز، أقيمت الأولى في 19 يوليو والثانية في 27 يوليو والثالثة في 9 أغسطس، وحضرها 118 طفلاً من مراحل عمرية مختلفة، حيث تعرّفوا إلى طبيعة عمل رجال الإطفاء والإنقاذ.
واستمعوا إلى إرشادات السلامة من الحريق وكيفية التصرف في حالات الحرائق المنزلية، مثل التواصل مع الدفاع المدني على الرقم 997 للإبلاغ عن الحريق والحصول على المساعدة، وطرق الخروج من الحريق، وأولوية إنقاذ الذات، فضلاً عن كيفية الحد من تفاقم الحريق.
وبدأت أنشطة وفعاليات برنامج الجليلة الصيفي في 4 يوليو وتستمر حتى 26 أغسطس بالتعاون مع شركائه «اقرأ» و«بروجكت يو» و«مركز الفنون الموسيقية».
وتقدم للصغار واليافعين باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي تهدف إلى تطوير المواهب الإبداعية للأطفال، وإطلاق العنان لمخيلاتهم، ضمن 4 فئات عمرية، تشمل: 4 - 5 سنوات، 6 - 8 سنوات، 9 - 11 سنة، 12 - 16 سنة.