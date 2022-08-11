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«دبي للثقافة» تنعش «أبطال الصيف» في حي الفهيدي

«دبي للثقافة» تنعش «أبطال الصيف» في حي الفهيدي
11 أغسطس 2022 17:19

أكملت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فصلاً جديداً من فصول مبادرتها المجتمعية الإنسانية «أبطال الصيف» التي استهدفت 50 عاملاً من موظفي الخدمات الأساسية في حي الفهيدي التاريخي، الذين يؤدون أعمالهم في المواقع الخارجية، ما يضطرهم إلى التعامل مع حرارة الصيف، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الثمينة في خدمة المجتمع.

وجاءت المبادرة في إطار التزام «دبي للثقافة» بتعزيز حس المسؤولية الاجتماعية وثقافة التطوع بين أفراد الأسرة، وترسيخ قيم التواصل الإنساني بين أفراد المجتمع.

وقام فريق من موظفي الهيئة بالتطوع لتوزيع عبوات المياه والمشروبات الباردة والمظلات الشمسية على عمال الخدمات الأساسية في حي الفهيدي التاريخي، كعمال النظافة وحرّاس الأمن، سعياً نحو التخفيف من وطأة حرارة الصيف.

وأشارت ليلى عبدالله بالهوش مدير مبادرة «أبطال الصيف» في «دبي للثقافة»، إلى أن الهيئة سعت من خلال هذه المبادرة إلى تكريم «أبطال الصيف» في الحي التاريخي، ونقل مشاعر التقدير لهم على ما يقدمونه من خدمات، بوصفهم شركاء في مسيرة التطوير والبناء في الإمارة، منطلقةً في ذلك من مسؤوليتها الثقافية والمجتمعية تجاه تعزيز التماسك والتلاحم المجتمعي في مجتمع الإمارات.

وأضافت: «نؤكد من خلال مثل هذه المبادرات على مكانة الإمارة كموطن للتعايش الإيجابي بين شتى شرائح المجتمع من مختلف الجنسيات والثقافات.

ونلهم الجميع للمشاركة في إظهار القيم الحضارية لمجتمعنا. ومن شأن هذه اللفتة الإنسانية أن تسهم في رسم البسمة على شفاه العمال وتحفيزهم على زيادة العطاء والإنتاج، كجزء من جهودنا لرد الجميل على عطاءاتهم».

وكانت «دبي للثقافة» قد أطلقت المرحلة الأولى من حملة «أبطال الصيف» في يوليو 2019، بهدف تكريم موظفي الخدمات الأساسية في الهيئة وحي دبي للتصميم عبر توزيع زجاجات مياه باردة عليهم تحمل رسائل شكر من موظفي الهيئة، والمرحلة الثانية كانت في نوفمبر من العام نفسه، وقامت على فكرة إبداعية تمثّلت في رسم لوحات فنية على ثلاجات الماء البارد وتوزيعها على المجمعات السكنية الخاصة بالعمال في منطقة دبي الصناعية مع تزويدهم بماء بارد مجاناً.

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