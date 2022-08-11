«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع

دبي (الاتحاد)

يقدم حي دبي للتصميم ضمن فعاليات «الصيف المبتكر» المستمر لغاية 26 أغسطس، مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية والإبداعية الموجهة للأطفال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لمختلف قطاعات التصميم والفنون والإبداع.





فن الجرافيتي

ورشة فن الجرافيتي تغطي أنماطاً وأشكالاً متنوعة من هذا الفن العالمي، بهدف تعريف الأطفال على تاريخ الجرافيتي وكيفية تأثير بعض الفنون الأخرى على تطوره. وتشكل الورشة وجهة للأطفال لإطلاق العنان لإبداعاتهم، وذلك يوم الأحد 14 أغسطس.

الروبوتات المستدامة

تقدم شركة «جنك بوت» الناشئة ورشة عمل لتعليم الأطفال كيفية تدوير النفايات وتحويلها إلى روبوتات خلال ساعتين من الإبداع، كما تتضمن الجلسة فقرة تفاعلية للإجابة على الاستفسارات لمدة نصف ساعة، وذلك يوم الأحد 14 أغسطس.

جدار الإبداعات

يخصص حي دبي للتصميم ضمن فعاليات «الصيف المبتكر» جداراً كبيراً للفنون، يتيح للأطفال إمكانية الرسم وإطلاق العنان للإبداع والابتكارات، وذلك لغاية يوم الجمعة 26 أغسطس.

دروس الهيب هوب

تقدم Dance It Forward حصصاً فنية للأطفال تغطي أنماطاً متعددة، وذلك كل سبت من أغسطس.

ويعتبر حي دبي للتصميم وجهة للمبدعين ورواد الأعمال، حيث يقدم من خلال برنامجه الصيفي فرصاً للمبدعين من مختلف الأعمار لتبادل الأفكار ومشاركة الإبداع والاستلهام.

ويُعتبر الحي أحد المجمعات الإبداعية التابعة لمجموعة تيكوم، والمخصص للتصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفن.