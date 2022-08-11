السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع

«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
11 أغسطس 2022 12:26

دبي (الاتحاد)
يقدم حي دبي للتصميم ضمن فعاليات «الصيف المبتكر» المستمر لغاية 26 أغسطس، مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية والإبداعية الموجهة للأطفال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لمختلف قطاعات التصميم والفنون والإبداع.

فن الجرافيتي
ورشة فن الجرافيتي تغطي أنماطاً وأشكالاً متنوعة من هذا الفن العالمي، بهدف تعريف الأطفال على تاريخ الجرافيتي وكيفية تأثير بعض الفنون الأخرى على تطوره. وتشكل الورشة وجهة للأطفال لإطلاق العنان لإبداعاتهم، وذلك يوم الأحد 14 أغسطس.

الروبوتات المستدامة
تقدم شركة «جنك بوت» الناشئة ورشة عمل لتعليم الأطفال كيفية تدوير النفايات وتحويلها إلى روبوتات خلال ساعتين من الإبداع، كما تتضمن الجلسة فقرة تفاعلية للإجابة على الاستفسارات لمدة نصف ساعة، وذلك يوم الأحد 14 أغسطس.

أخبار ذات صلة
100 لاعب في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو
اختتام النشاط الصيفي لـ «أصحاب الهمم» في دبي

جدار الإبداعات
يخصص حي دبي للتصميم ضمن فعاليات «الصيف المبتكر» جداراً كبيراً للفنون، يتيح للأطفال إمكانية الرسم وإطلاق العنان للإبداع والابتكارات، وذلك لغاية يوم الجمعة 26 أغسطس.

دروس الهيب هوب
تقدم Dance It Forward حصصاً فنية للأطفال تغطي أنماطاً متعددة، وذلك كل سبت من أغسطس.
ويعتبر حي دبي للتصميم وجهة للمبدعين ورواد الأعمال، حيث يقدم من خلال برنامجه الصيفي فرصاً للمبدعين من مختلف الأعمار لتبادل الأفكار ومشاركة الإبداع والاستلهام.
ويُعتبر الحي أحد المجمعات الإبداعية التابعة لمجموعة تيكوم، والمخصص للتصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفن.

الصيف
دبي
الأطفال
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©