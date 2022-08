«نخيل» تعلن عن الفائزين بمسابقة Through the Lens

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، عن اختتام فعاليات مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو التي أطلقتها في وقت سابق تحت عنوان Through the Lens بالتعاون مع شركة «نيكون»، وذلك بالإعلان عن أسماء المصورين الفائزين. وشهدت المسابقة مشاركة مئات الهواة والمحترفين، الذين أبدعوا عبر عدساتهم صوراً ولقطات فيديو مذهلة وثقّت بهاء ورونق مجمعات «نخيل» السكنية ومراكز التسوق والواجهات البحرية التابعة لها.

ومن خلال اختبارهم للعديد من تقنيات التصوير ومستويات الإضاءة والعناصر التفصيلية للصورة، التقط المشاركون في المسابقة صوراً ومقاطع فيديو مدهشة لم يسبق لها مثيل لـ«نخلة جميرا» و«جزر جميرا» و«جميرا بارك» و«نخيل مول» ووجهات أخرى تابعة للشركة.

وكانت لجنة من الخبراء في مجال التصوير قد شاركت بتقييم أفضل الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها المشاركون في المسابقة. واختارت اللجنة في المركز الأول صورة التقطها أوي ولف ريشتير لبرج «ذا بالم تاور»، الصرح الأيقوني الشاهق الذي شيدته «نخيل» في قلب «نخلة جميرا». وتميزت الصورة التي التقطها ريشتير بتركيبتها ذات اللونين الأبيض والأسود، والتركيز على الإضاءة والعناصر التفصيلية والظلال والأنماط والتكوين، ما أضفى المزيد من السحر والألق على البرج الشامخ.

وبعد ضمانه المركز الأول، حصد ريشتير جائزة نقدية بقيمة 20.000 درهم، في حين حاز الفائزون الآخرون جوائز تراوحت قيمتها بين 15.000 درهم، و10.000 درهم، و5000 درهم.

وقال متحدث من «نخيل»: لطالما كنا حريصين على دعم المشهدين الفني والثقافي في دولة الإمارات من خلال تنظيم ورعاية الفعاليات والشراكات والمسابقات، بما فيها مسابقة Through the Lens. وتبرز أهمية مثل هذه المبادرات كونها تمنح المقيمين فرصة استكشاف مجمعاتنا السكنية وإظهار روعتها عبر منظور فني غير مسبوق.

وتابع: تشكل مسابقة Through the Lens جزءاً لا يتجزأ من المبادرات الفنية والثقافية الأخرى التي نرعاها، بما فيها المعرض الفني الكوري «كي آرت» الذي استضفناه مؤخراً في «نخيل مول» و«نافورة النخلة»، أكبر نافورة في العالم، والتي تقدم عروضاً يومية على أنغام الموسيقى المحلية والعالمية. وإذ نتقدم بأحر التهاني لجميع الفائزين في المسابقة؛ فإننا نؤكد عزمنا مواصلة دعم المشهد الفني والثقافي عبر إتاحة المزيد من المنصات المخصصة.

وتم تكريم الفائزين والاحتفاء بهم عبر حفل خاص أقيم في «نخيل مول» ضمن «نخلة جميرا»، والذي يعتبر أحد أبرز مشاريع «نخيل» الأيقونية.