أستراليا تقيم مراسم تأبين رسمية للنجمة الراحلة أوليفيا نيوتن

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا اليوم الخميس إنه سوف تتم إقامة مراسم تأبين رسمية للنجمة أوليفيا نيوتن جون في وطنها الثاني أستراليا، بعد وفاتها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال رئيس حكومة فيكتوريا، دانييل أندروز، في تغريدة: "يسرني للغاية قبول عائلة أوليفيا نيوتن جون عرضنا بإقامة مراسم التأبين الرسمية ...

ننسق مع عائلة أوليفيا التفاصيل، لكنه سوف يكون حفلا أكثر من كونه مراسم جنازة - ليتناسب مع شخصية فيكتورية عاشت مثل هذه الحياة الغنية والوافرة".

ووفقا للإعلام الأسترالي، قبلت ابنة أخت نيوتن جون، توتي جولدسميث، العرض نيابة عن العائلة خلال تواصل مع أندروز اليوم الخميس.

وقال زوج نيوتن جون، التي ولدت في بريطانيا ولكنها ترعرعت في ملبورن، إنها توفيت "بسلام" عن عمر 73 عاما في مزرعتها في جنوب كاليفورنيا يوم الاثنين وسط عائلتها وأصدقائها.

اشتهرت نيوتن جون بدور البطولة في فيلم "جريز" عام 1978، والذي أدت فيه دور البطولة أمام جون ترافولتا، وخاضت النجمة الراحلة معركة متكررة مع سرطان الثدي.

وأضيئت معالم أسترالية، من بينها دار أوبرا سيدني وملعب ملبورن للكريكيت واستاد أوبتوس في بيرث ، باللون الوردي هذا الأسبوع تقديرا لمساهمة الراحلة نيوتن جون في التوعية بسرطان الثدي.