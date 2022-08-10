ماجد الحواي مؤرِّخ الكاميرات النادرة

خولة علي (دبي)

يروي ماجد أحمد الحواي المهندس المعماري الذي يهوى التصوير الفوتوغرافي، أن الكاميرا الخاصة بوالده والتي التقطت صوره وإخوانه وهم أطفال عبر شريطها الفيلمي، بثت فيه الشغف بجمع الكاميرات القديمة والبحث في تاريخها ومواصفاتها وخصائصها. ليمتلك فيما بعد نحو321 كاميرا كلاسيكية نادرة صدرت في مناسبات معينة من الشركات المصنِّعة، مكوِّناً حصيلة معرفية عنها. وقدم على أثرها محتوىً رقمياً يستعرض من خلاله حقائق تاريخية وثقافية عن تطور الكاميرات وما دار حولها من روايات.

عن توجهه لجمع الكاميرات يقول الحواي: عند النظر إلى جهاز ما، أسعى إلى البحث عن تفاصيله وسماته، فالأمر لا يتعلق فقط بكيفية استخدامه وتقنية عمله، وإنما فيما أحدثه من تطور، بدءاً من تقنية التصوير بالأبيض والأسود وصولاً إلى الألوان وما يحدث الآن من ثورة في العالم الرقمي. ويذكر أن ارتباطه بآلة التصوير تشكل لديه عندما كان والده يلتقط الصور ويراقبه مع إخوانه بلهفة وحرص لمشاهدة اللقطات التي تظل حبيسة الفيلم، إلى أن يتم إخلاء سبيلها في استديو خاص بالغرفة المظلمة، لتحمل ذكريات ما زال يعيش تفاصيلها الجميلة في الألبوم.

قصة وحكاية

ويضيف الحواي: عند الاطلاع على الكاميرات القديمة نجد أن لها طابعها المميز، فكل كاميرا صُنعت لوظيفة. وخلف كل كاميرا قصة، فبعض منها أُنتجت لمناسبة معينة أو للإعلان عن أمر ما، وهي إصدارات حصرية ونادرة لا تتكرر. وهناك كاميرات أثّرت على مسيرة الشركات إما برفع شأنها والمساهمة في نجاحها، وإما بإنهاء مسيرتها بالكامل. وهذه الأحدث تجعل المهتمين بالكاميرات يسترجعون تاريخ وتطور هذه الآلة، وما حققته الشركات من منافسة في استحداث أجهزة قادرة على تقديم الأفضل في تقنيات التصوير على مر السنوات.

سنوات البحث

ماجد الحواي شغوف في البحث عن القطع الفريدة من هذه الآلة، ويتجاوز تحدياته بثقة لامتلاك ما يرغب به. ويقول: واجهت بعض الصعوبات في اقتناء كاميرا من نوع «بولاريود» أُنتجت بعدد محدود فقط لتعليم الأطفال التصوير في المدارس، ولم تكن مطروحة في الأسواق للبيع. وبعد سنوات من البحث وجدتها على موقع أميركي ونجحت في اقتنائها، بالإضافة إلى كاميرا أخرى تم إنتاجها لشركة معجون أسنان وحصرياً لدول شرقي آسيا، وبعد سنوات من البحث وجدتها معروضة في الكويت.

متحف

يسعى ماجد الحواي إلى تأسيس متحف يستعرض فيه آلات التصوير وتاريخها ومناسبة صنعها، لا سيما الكاميرات القديمة والغريبة في شكلها وحجمها. ويرى أن هذه الخطوة تسهم في نشر ثقافة جمع الكاميرات وسرد تاريخها في المجتمع.

منصة «عكس»

وعما يقدمه من محتوى على منصة التواصل الاجتماعي «عكس»، يقول: معرفة التاريخ مهمة للغاية، لذلك أسعى إلى تعريف الناس على تاريخ عالم التصوير ومميزات كل كاميرا. ومن خلال ما أطرحه على المنصة، ألمس تفاعلاً من الجمهور، ما يدفعني إلى الاستمرار في البحث عن أسرار وتاريخ كل كاميرا أقتنيها.