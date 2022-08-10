شيري عادل تهرب «9 العصر»

محمد قناوي (القاهرة)

تجسد الممثلة شيري عادل شخصية فتاة تنتمي إلى عائلة ثرية وتدخل في العديد من الصراعات، منها خلافات مع والدها، ما يجعلها تهرب للعيش بعيداً عنه في إطار كوميدي اجتماعي، في فيلم «الساعة 9 العصر»، الذي تم الاتفاق على قيامها ببطولته.

العمل تأليف هيثم وحيد، وإخراج شادي علي الذي يقوم حالياً باختيار باقي فريق العمل تمهيداً للإعلان عن موعد التصوير، ومن المقرَّر أن يكون بين القاهرة وشرم الشيخ.

وقالت شيري لـ«الاتحاد» إنها تنتظر قرار الشركة المنتجة لمسلسل «الرواية» المكوَّن من 10 حلقات، لتحديد موعد تصويره، وتقدم فيه شخصية صحفية، ويشاركها البطولة أحمد فهمي، محمود عبد المغني، أيتن عامر، وتأليف وإخراج أمير شوقي وشارك في التأليف شادي محسن.

وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق عبر نوعية جديدة من الدراما تقدم لأول مرة في الوطن العربي، حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي خلال ليلة الافتتاح، وتتورط مجموعة من الأشخاص في الجريمة، ويتصارعون لكشف الحقيقة والبحث عن الجاني.

وكان آخر ظهور تلفزيوني لشيري في رمضان الماضي كضيفة شرف في مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، وآخر أعمالها في السينما فيلم «للإيجار» العام الماضي، وظهرت خلاله ضيفة شرف.