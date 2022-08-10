ريم مصطفى في 3 وجوه

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة المصرية ريم مصطفى في مسلسل «ماما عايزة إيه»، وتجسد شخصية فتاة حالمة تعيش قصة حب خيالية، ومع الأحداث يتركها حبيبها فجأة، فتنقلب حياتها.

وتدور أحداث العمل فى إطار الدراما الاجتماعية، ويسلط الضوء على القضايا المعاصرة مثل الزواج وتعليم الأبناء، إخراج رامي رزق الله، ويشارك في بطولته صلاح عبدلله ودينا ماهر.

ومن الدراما الاجتماعية إلى التشويقية تشارك فى مسلسل «دوبامين»، وتجسد شخصية مدونة إلكترونية شهيرة تمثل الجانب السيئ لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وينتمي إلى الأعمال الدرامية القصيرة من 15حلقة، ويسلط الضوء على حياة المدونين الإلكترونيين وعالم السوشيال ميدبا، وتأثيره على المتابعين سلباً أو إيجاباً، تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته محمد كيلاني وبسنت شوقي. وتعاقدت ريم على المشاركة في بطولة فيلم «جروب الماميز»، وتجسد شخصية أم تعاني مع ابنها، وتدور الأحداث في إطار الكوميديا الاجتماعية حول العقبات التى تواجه الآباء مع أبنائهم خلال الدوام المدرسي، تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني، وتشارك في بطولته غادة عادل وروبي. وتنتظر ريم طرح فيلم «أهل الكهف»، وتجسد شخصية ملكة في إطار الفاتنازيا التي تجمع بين التشويق والإثارة وصراع الإنسان مع الزمن.