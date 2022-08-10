5 نصائح لتقليل الكافيين

ترجمة: عزة يوسف

قد تؤدي زيادة شرب القهوة إلى بعض مشاكل المعدة أو اضطرابات النوم. ويقدم موقع Her Beauty لنصائح الجمال والصحة، بعض الخطوات التي تساعد على تخفيف كمية الاستهلاك اليومي من مشروبات الكافيين:

1 - ماء أكثر:

إذا كنت تسعى لتخفيف استهلاك الكافيين وتريد اجتياز يوم العمل بعقل متنبِّه، فإن شرب الكثير من السوائل ضروري.

2 - وجبات خفيفة:

حاول تناول وجبات خفيفة منخفضة السكر سواء في الصباح أو على مدار اليوم لتمنحك النشاط والطاقة.

3 - نظام غذائي:

يحاكي الغذاء الغني بالبروتين، تأثيرات الكافيين نفسها الموجودة في القهوة أو الشاي، ما يمنحك الطاقة والصحوة.

4 - الرياضة:

لتُطلق بعض الهرمونات القوية في الدماغ، ويزداد تدفق الدم إلى جسمك، حاول ممارسة الرياضة في الصباح الباكر، كي تستطيع تخطي مشقات العمل وتقلل من احتمالية التعب والصداع.

5 - راحة العينين:

عندما تشعر أعيننا بالتعب تتفاقم أعراض انسحاب الكافيين كإجهاد العين والصداع، لذلك امنح عينيك استراحة من التحديق المستمر في شاشة الحاسوب وانظر إلى الأفق لعدة دقائق.