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ألعاب الفيديو تراث ثقافي

ألعاب الفيديو تراث ثقافي
11 أغسطس 2022 01:32

باريس (أ ف ب)

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تمتلك المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس، إلى جانب الكتب القديمة والأفلام والوثائق الصوتية، مجموعة من ألعاب الفيديو، تضم نحو 2000 لعبة، على غرار «جوك بوكس» و«جايم بوي» و«ماجنافوكس أوديساي»، وتصنّف المكتبة هذه الألعاب «تراثاً ثقافياً بكل ما للكلمة من معنى».  ويقول لوران دوبلوي، رئيس قسم الوسائط المتعددة في المكتبة: نحتفظ بألعاب الفيديو لجعل الباحثين المستقبليين الذين سيظهرون بعد عشرات أو مئات السنين يفهمون كيف لعبنا بها وما هي المعدات التي كانت تُستخدم أثناء اللعب. ويضيف: ألعاب الفيديو لا تقل شأناً عن الوثائق التاريخية وتمثل تراثاً ثقافياً مهماً.

ألعاب الفيديو
باريس
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