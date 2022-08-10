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فيضانات غير مسبوقة في كوريا الجنوبية

فيضانات غير مسبوقة في كوريا الجنوبية
11 أغسطس 2022 01:33

سيول (أ ف ب) 

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تسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة هطلت على كوريا الشمالية في حدوث فيضانات غمرت طرقاً رئيسة ومحطات قطارات أنفاق ومنازل على ما أفاد مسؤولون.. قضى ما لا يقل عن تسعة أشخاص، فيما اعتبر سبعة في عداد المفقودين.. والأمطار المتساقطة منذ الاثنين الماضي هي الأكثر كثافة التي تسجل في كوريا الجنوبية منذ بدء التدوين في السجلات قبل 115 عاماً على ما قال الرئيس يون سوك- يول. وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يحاولون الوصول إلى بر الأمان، فيما المياه تصل إلى مستوى الخصر فضلاً عن تدفقها إلى محطات قطارات الأنفاق.

كوريا الجنوبية
فيضانات
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